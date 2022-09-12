小鹏飞行汽车最高可飞行 1000 米，将前往迪拜开展符合性验证飞行测试

IT之家 9 月 12 日消息，小鹏汇天表示，旗下智能电动飞行汽车旅航者 X2 将前往迪拜开展符合性验证飞行测试。

据介绍，旅航者 X2 是一款双人智能电动飞行汽车，是小鹏汇天第五代双人智能电动飞行器，全机身采用碳纤维结构，空机含电池重量为 560 公斤，最大载重 200 公斤，可搭载 2 位乘客，拥有最高 35 分钟的续航时间，最高飞行高度为 1000 米。

旅航者 X2 于 2020 年 11 月正式立项，2021 年 6 月份成功首飞，采用封闭式座舱，拥有自主飞行路径规划能力，通过多个传感器，该飞行器可实现对地监控、无死角环境感知、自助返航降落、百公里双向实时通信。

旅航者 X2 适用于未来城市的低空飞行；飞行过程中，最大飞行时速为 130 千米 / 小时。同时，该飞行器拥有自主飞行路径规划能力，通过多个传感器，该飞行器可实现对地监控、无死角环境感知、自助返航降落、百公里双向实时通信。

据小鹏汇天介绍，空中开“车”需要一种全新的飞行汽车操纵逻辑和操纵系统，耦合飞机与汽车操纵的各项功能，满足飞行和陆行两种方式的驾驶需求。

现有技术下，汽车和飞机各有不同的操纵逻辑和系统。而飞行汽车既需要在路上行驶，也需要在天上飞行，如果简单地将两种系统进行叠加，势必造成操纵设备过多，从而导致用户操纵复杂。通过本项发明，用户则可以轻松地实现飞行汽车的操纵。

飞行汽车在陆行状态，与现有汽车的驾驶方式基本一致。而在飞行状态，通过方向盘与右侧手柄的配合，可以实现飞行汽车在空中的前进、后退、转弯，以及上升、悬停、下降等。如此，便能实现汽车操纵与飞行操纵的自由切换。