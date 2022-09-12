摆摊模拟器《餐车大亨》上架 Steam，支持简体中文

IT之家 9 月 12 日消息，一款模拟运营餐车的游戏《餐车大亨》已上架 Steam，将于 9 月 15 日发售，支持简体中文。

据介绍，玩家将继承父亲的餐车，然后自己摆摊去卖快餐。玩家需要每天开车前往摆摊点，制作食材，还需要装饰餐车，并进行清洁等。

IT之家了解到，该游戏最低配置要求英特尔酷睿 i3 3GHz 处理器、8GB 内存、GTX 960 4GB 显卡，存储空间需要 17GB。

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游戏介绍：

你继承了父亲留下的餐车，虽然看起来老旧，但确实家族不可替代的宝贵财产。如今餐车已经属于你了，你将继续沿着父亲的足迹前进，还是活在他成功的阴影之下？只有一种方法才能证明。

你或许觉得这个工作只是快餐而已，当你在柜台之后，你可以重新思考一下，哪怕只是一小片芝士也可以让经典汉堡变成特别芝士汉堡。所以，你准备在汉堡上放点什么？番茄酱还是芥末？

顾客们总是缺乏耐心而且要求多样。你将发现你没有多少时间来满足他们的需求和胃口。这是一项挑战，但你的父亲早已克服了这一切，相信你也可以。勤能补拙，去用你高质量的食物彻底征服他们吧！

随着你声望的增长，你掌握的技巧和工具也会增加。跟随你父亲的脚步，保持你的名声。确保你 (和你的钱包) 已经准备好收集最新、最顶级的设备。靠着它们乘风破浪。

餐车完全属于你，随着你的事业不断变化，别忘了装饰它。调整从内到外的装饰，保险杆、灯以及车轮等等。让整个城市看到你和你的父亲一样，仿佛是这个城市的主人。

每一天都是一个崭新的冒险，每一个冒险都需要足够的补给。配料并非无限，他们会随着时间腐烂变质。记住存贮那些新鲜的，客户最需要的配料。

餐车也同样是车，在你决定要在什么地方设置摊位时，你需要将餐车从车库中开出，前往你想去的地方。请留意交通情况，避开拥堵！当你觉得无法及时赶到的时候，记住你父亲做过的事，偏离常规，先到先得。

餐车看起来很脏，并且年久失修，再次清洗它吧。拿起一块海绵和一桶水，找一个扫把彻底清理它。接下来你需要保持餐车的清洁，而这也是你的责任，现在就动手吧！

游戏特色：

翻新扩展你的餐车。

丰富的自定义选项。

众多的工具可供选择。

创造你自己的菜单。

自由驾驶

细致的烹饪系统。

体验整个城市不同地区的风貌以及不同类型的顾客。

多样的事件。

经营管理。

鲜活的城市气氛，昼夜更替。

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