欧洲最大核电站，扎波罗热核电站停止运转

IT之家 9 月 12 日消息，据新华社，乌克兰国家核电公司 11 日宣布扎波罗热核电站已停止运转。乌国家核电公司表示，11 日凌晨，扎波罗热核电站正在运行的最后一台动力机组中断与乌国家电网连接，对机组实施降温的准备工作正在进行中。

塔斯社 11 日援引扎波罗热当地行政机构代表罗戈夫的话报道，该机组以可控方式暂停运行，正切换至“冷停堆”状态，未来有可能重新启动。

据俄罗斯卫星社报道，扎波罗热州政府代表罗戈夫表示，扎波罗热核电站最后一个运作的六号机组已停止运行。“过去几天，唯一运行的动力装置六号机组一直以最低功率运行。它在夜间 3 点 45 分停止运行。现在它已停止发电。”

据公开资料，扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，该核电站有六个核反应堆，之前只剩第六个还在运行，除了支持站内冷却和其他基本安全功能，也通过电网为民宅、工厂和其他设施供电。

9 月 3 日，核电站的第四根也是仅剩的一根主输电线与国家电网断连，仅通过一条备用线路向电网供电。10 日，其中一条线路恢复，使扎波罗热核电站可以从乌克兰电网获得电力，因此决定关闭 6 号机组，并将其切换到最安全的冷停堆状态。

此前有外媒表示，俄罗斯和乌克兰互相指责对方炮击核电站，国际社会担心双方对核电站的炮击可能造成核灾难。乌克兰方面于 9 月 7 日呼吁核电站周围“俄罗斯占领区”的居民为自身安全起见而撤离。

IT之家知悉，国际原子能机构代表团已于 9 月初抵达扎波罗热核电站考察，并表示支持在该核电站周边设立“核安全保护区”。