空客 A321 飞机将在天津正式投产

IT之家 9 月 12 日消息，空客 A321 是欧洲空中客车工业公司研制的双发中短程客机，空中客车 A320 加长型。是 A320 系列飞机中最大的飞机成员。空客称其为“有史以来最成功的商用飞机系列”，没有之一。

央视报道称，首批 2 件空客 A321 飞机大部件顺利在天津港太平洋国际集装箱码头卸船装车，将于 13 日运抵空客总装线，这标志着亚洲唯一空客总装线（空客天津总装线）将正式投产空客 A321 飞机。

相关负责人介绍，这是空客亚洲 A320 系列飞机总装线建成 15 年来，首批到港的 A321 机型的核心大部件，具有里程碑意义。

▲ A321XLR，图源空客官网

与 A320 相比，它增加了 24% 的座位和 40% 的空间，机翼面积略微扩大，在机翼前后各增加两个应急出口，起落架被加固，使用高推力 CFM56 和 V2500 发动机。如果是高密度客舱布局，可容纳多达 220 名乘客。

▲ A321NEO，图源空客官网

IT之家查询知悉，空中客车 A321 于 1989 年 11 月 24 日启动建造计划，1993 年 3 月 11 日装载 V2530 发动机首飞，同年 5 月装载 CFM56 发动机飞行。1994 年 3 月 18 日，空客 A321 客机开始在汉莎航空公司服役。同一天，第一架装有 CFM56 发动机的 A321 机型交付意大利航空公司。

目前空客在全球的四条 A320 系列飞机总装线现都已具备生产及交付 A321 飞机的能力。作为亚洲唯一空客总装线，正式投产 A321 机型具有重要意义。