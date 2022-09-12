郑州地铁：郑州机场至许昌市域铁路工程开始空载试运行，最高速度 120km / h

IT之家 9 月 12 日消息，据郑州地铁发布，9 月 8 日 10 时 16 分，随着列车从港区北车辆段鸣笛出发，向许昌东站方向驶去，标志着郑州机场至许昌市域铁路工程（以下简称郑许市域铁路）联调联试工作结束，开始空载试运行。

郑许市域铁路北起郑州航空港区长安路北站，南至许昌市许昌东站，串联郑州航空港区至许昌市之间 13 个产业园区，由郑州、许昌两市分段同步建设，统一运营。线路全长 67.13km，其中郑州段 33.43km，许昌段 33.7km，共设车站 27 座，其中，高架站 9 座、地下站 18 座，设港区北车辆段、梅庄停车场一段一场，设义山、港九、通达、繁荣 4 座主变电所，控制中心设在港区北车辆段综合楼。车辆采用以“天空蓝”和“中国红”为设计理念的中国标准化 B 型地铁列车，最高运行速度 120km / h。

郑许市域铁路是中原首条全自动驾驶、双城融合的跨市域线路，也是推进“郑许一体化”发展、助力轨道交通“四网融合”、加快郑州“1+8”城市群都市圈建设的标志性工程。

IT之家了解到，郑许市域铁路信号系统是一套全功能自动化运行控制系统，共包含 50 个场景功能，其中正常运行场景 22 个，故障场景 11 个，应急场景 17 个，具有自动出入车场、自动行驶、自动启停车、自动开关车门、视频联动、车门站台门对位隔离、障碍物 / 脱轨检测、列车唤醒 / 休眠、自动洗车、远程重启等特色功能。

空载试运行是开通前的一次综合性考试，对车辆与系统设备的可用性、稳定性和可靠性进行充分的检验。空载试运行 3 个月后，经安全评估具备条件后投入载客运营。自此，郑许两地交通将随着郑许市域铁路的开通迈入新时代。