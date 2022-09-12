realme 海外负责人：将每年推出一代数字系列手机，GT 系列专注于设计

IT之家 9 月 12 日消息，realme 于 2018 年推出了首款手机，目前全球用户已超 1.4 亿。在四周年之际，realme 副总裁兼 realme 国际负责人 Madhav Sheth 接受了外媒 gsmarena 的采访，透露了一些未来的品牌规划。

目前，realme 仅在中国国内推出了骁龙 8 + Gen 1 旗舰手机，Sheth 确认，该机即将迎来国际版，面向全球市场发售，时间安排仍处于规划和讨论阶段。

IT之家了解到，关于旗舰 GT 产品线，Sheth 认为旗舰系列最重要的是一切都必须是高水平的，包括处理、屏幕、相机和美学。所有这些都是高端旗舰所必需的。当人们购买旗舰产品时，他们会着眼于整体出色的体验 —— 外观、相机体验、屏幕体验、电池优化、充电体验。Sheth 称设计是 realme 的基础，即使大家都用骁龙 8 + Gen 1 处理器，realme 也将具备差异化设计。

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此外，Sheth 希望每年继续生产一代数字系列手机，因为他希望在下一代到来之前给消费者一些时间。全球范围内的手机更换周期至少为 18 到 24 个月，因此至少在数字系列上更愿意坚持每年一代而非两代。

“我们将尝试在六个月内进行一些较小的升级，但我们每年发布的产品不会超过一代。”

关于充电和电池的选择上，Sheth 称人们更喜欢拥有至少 4000-4500mAh 且充电速度不错的手机，因此 realme 的目标最低限度就是 4000-4500mAh。