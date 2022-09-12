上市 50 天立打 8.8 折，努比亚 Z40S Pro 18GB+ 1TB 版直降 800 元

努比亚 Z40S Pro 系列手机搭载骁龙 8 + 处理器，于 7 月 26 日上架开卖，18GB+ 1TB 售价 6699 元。

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屏幕方面，努比亚 Z40S Pro 采用 6.67 英寸 OLED 柔性直屏，支持 144Hz 刷新率与 1000 尼特峰值亮度，搭配居中打孔设计与航空铝直边金属中框，拥有 0.95mm 窄边框与 94.8% 屏占比。

配置方面，努比亚 Z40S Pro 搭载第一代骁龙 8 + 处理器，配备双扬声器、 X 轴振动马达与直通式冷封散热系统，提供 5000mAh 电池 + 80W 快充版本与 4600mAh 电池 + 120W 快充版本。

IT之家了解到，努比亚 Z40S Pro 还增加了一个滑动键，可以完成一键静音、一键启动相机等操作。

影像方面，努比亚 Z40S Pro 搭载全焦段影像系统，配备 6400 万像素 IMX787 主摄、5000 万像素超广角超微距二合一镜头、800 万像素潜望式长焦，包括 35mm 定制光学、2cm 高清微距，搭配经典红圈镜头设计，支持九大星空算法、4K 120fps 视频录制、3D Lut 自定义滤镜。

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