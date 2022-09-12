日本电信运营商 KDDI 再次发生通信故障并道歉，波及 16 个都道县

IT之家 9 月 12 日消息，当地时间 11 日，日本电信运营商 KDDI（au）发布消息称当晚约 10 时 30 分起，日本东部 16 个都道县发生通信故障。故障在当晚 10 时 42 分修复。包括 119 等紧急电话在内的语音通话和短信服务（SMS）一时难以使用。

KDDI 表示，将调查故障发生的原因及受影响的用户数。今年 7 月上旬，KDDI 也发生一次通信故障，累计对至少 3091 万人产生影响。

IT之家了解到，当地时间 8 月 24 日 21:13 左右，日本电信运营商 KDDI 旗下的 au、povo、UQ mobile 等通信服务也曾出现过语音通话难以接通或无法接通的故障。

截至今年 3 月，KDDI 基础设施拥有约 6200 万移动订阅用户，其中 au、UQ Mobile 和 povo 品牌的个人合同用户约占 3100 万。

作为日本第二大移动运营商，KDDI 的移动通信服务曾于 7 月 2 日在日本全国范围内发生故障。

日本总务省公布的调查报告显示，7 月 2 日的通信故障持续长达 61 小时 25 分钟，影响人数达 3091 万人以上，超过 2018 年的软银通信故障事件，成为日本史上最大规模的故障。