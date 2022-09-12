老牌音乐播放器 WinAmp 5.9 最终版发布：历经 4 年开发，兼容 Win11

IT之家 9 月 12 日消息，Winamp 是一款经典的 Windows 平台第三方音乐播放器，在 2000 年代拥有数千万用户。在 Winamp 5.8 Beta 版发布四年后，终于在上周迎来了 WinAmp 5.9 最终版。

据官方社区的介绍，该版本的 Build 号为 9999，是自 5.8 版本发布四年以来的又一大突破，最大的变化是将整个项目从 VS 2008 迁移到 VS 2019 并使其全部成功构建。

此前，WinAmp 5.9 已经发布了四个 RC 版本，在一个多月的修补后，WinAmp 5.9 的最终版已经推出，大家可免费下载。

IT之家了解到，更新日志显示，该版本已兼容 Windows 11 操作系统，且优化播放 https:// 流媒体、支持 vp8 等。此外，该版本的最低系统要求变成了 Windows 7 SP1，因此无法在老旧的电脑上安装了。

WinAmp 于 2013 年宣布关闭，之后被维旺迪集团收购，在 2018 年重新开放了官网，推出了最新的 5.8 版本更新，支持了 Win10 系统。

2021 年底，Winamp 官网界面大改，官方宣布正在开发下一代 Winamp，不只是更新，而且是完全的重制。无论身在何处，新的 Winamp 都能将用户与音乐连接起来。

据 Windows Latest 报道，Winamp 将推出适用于 Windows、macOS 和移动平台的多合一应用，支持本地音乐库、播放列表、播客等。

WinAmp 5.9 最终版：点此下载