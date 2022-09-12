索尼手机游戏风扇扩展坞 Xperia Stream 发布：Xperia 1 IV 专用配件，约 1100 元

IT之家 9 月 12 日消息，索尼中国今日正式推出了 Xperia 1 IV 专属配件 —— 游戏风扇扩展坞 Xperia Stream。

据官方介绍，Xperia Stream 专为硬核玩家研发，搭载特殊风道设计的散热风扇，外观造型符合人体工程学，握持手感舒适，且具备丰富的扩展接口。

Xperia Stream 游戏风扇扩展坞采用全机身散热方案，气流可覆盖整个手机背部，并通过特殊风道设计将气流吹送到手机屏幕前方，为整个机身有效散热。在 Xperia 1 IV 的游戏增强器中，风扇可以设置自动或手动控制。当玩家以高画质设置进行游戏时，搭配 Xperia Stream 的 Xperia 1 IV，可以为玩家提供更长时间的高画质游戏体验。

▲ 全机身散热示意图

▲ 全机身散热示意图

Xperia Stream 由索尼与日本电竞战队 SCARZ 共同开发，产品设计可提供舒适的握持感，拆卸方便。扩展接口均位于 Xperia Stream 中央下方，避免线缆缠绕干扰。

▲ 与日本电竞战队 SCARZ 共同开发

游戏增强器也再度升级，带来了新设计的操作界面，不仅可以查看手机的使用情况，还可以实时监看、调节 Xperia Stream 的运行状态，散热风扇的转速等。通过游戏增强器内音质与画质的优化功能。

▲ 游戏增强器的全新操作界面

接口扩展方面，Xperia Stream 拥有 LAN 网线接口、USB Type-C 接口、HDMI 接口及 3.5mm 音频接口。

通过 LAN 网线接口连接有线网络，可实现低延迟、稳定的网络连接；

HDMI 接口可输出 120Hz 高帧率画面；

USB Type-C 接口可同时供电 Xperia 1 IV 与 Xperia Stream，实现稳定的游戏体验、高画质的实时直播；

3.5mm 耳机孔，与队友语音聊天或实时直播时可享受低延迟、高品质的音频体验。

Xperia Stream 的卖点包括：

支持 120Hz 屏幕刷新率

专为游戏优化的 240Hz 动态模糊抑制技术

适配灵敏触控操作的 240Hz 触控采样率

崭新设计的游戏增强器操作界面，可调节 Xperia Stream 散热风扇转速等多项功能

L-γ 提升器（低伽马提升器）：提升游戏场景的暗部亮度，有利于分辨对手或障碍物

音频均衡器：让玩家能够更清晰的听到特定的声音

语音优化功能：实现清晰的语音聊天

防误触设计

包含隐藏通知与来电的游戏模式设定

H.S 电量控制：绕过电池直接给手机供电，抑制充电发热，延长电池寿命

IT之家了解到，Xperia Stream 将于 10 月中旬在中国大陆开售，定价 23100 日元（约 1122.66 元人民币），国行价格未公布。