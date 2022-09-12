晚上多吃不一定会胖，Cell 子刊最新研究颠覆减肥认知

你还在晚上不吃饭减肥吗？

nonono，Cell 子刊最新发表的一篇论文证明：晚上吃的多的人，并不一定会增加体重。

这篇研究认为，一个人无论在早中晚的哪一餐吃得最多，都不会影响身体代谢卡路里的方式。

（为自己以前减肥少吃的那些晚饭落泪）

此外，研究还得出了一个对减肥人士非常友好的结论：早上吃得最多的人，反而更容易减肥。

是不是感觉传统认知被颠覆？让我们看看研究人员是怎么得出这一结论的。

晚上多吃不一定会胖

一直以来，我们的传统认知都是“早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少”。

但本篇论文的通讯作者 Alexandra M. Johnstone 就提出了一个疑惑：进食时间对能量消耗的影响真的有这么大吗？

为此，她带领团队进行了更细致的研究，他们招募了 30 名超重或肥胖的受试者，其中有 16 名男性和 14 名女性。

研究人员为受试者们提供了 8 周内的所有食物，并随时监测他们的能量消耗和体重的变化。

具体到执行，受试者们被随机分配为两组，两组每天进食的总热量是一致的，但早中晚饭的比例不同。

第一组早中晚的进食热量比是 45%：35%：20% ，另一组则是把早餐和晚餐对调，热量比为 20%：35%：45%。

这样吃 4 周后，中间休息一周，每个受试者再在后 4 周改成与原来相反的热量比。

通过这种方式，每个受试者都充当了他们自己的研究对照组。

在整个实验中，研究人员使用双标记水法，即通过分析尿液，来测量受试者每天的总能量消耗，这是一种基于同位素的技术。

总体来说，研究人员发现，两组人员的能量消耗和体重减轻总数是基本相同的：

在这四周的时间里，受试者平均每人减掉了 3 公斤多一点。

这也意味着，早餐和晚餐的相对份量对新陈代谢并没有显著影响，这也推翻了之前“在一天中不同时间进食会导致不同能量代谢”的说法。

因此，晚上多吃其实也不一定会胖。（反过来说，晚上吃的少也不一定能减肥）

早上多吃有利于减肥

除了上面的结论，研究人员还发现：其实早上多吃反而有利于减肥。

你有没有这样的经历：早上吃得多，一天肚子都不怎么饿，吃不下什么东西？

没错，这正是早上多吃饭的好处。

通讯作者 Johnstone 认为：

受试者报告说，当早餐吃得更丰盛时，他们的食欲得到了更好的控制，在一天的其余时间里，他们都感觉很饱。 与我们开展实验的环境相比，这个结论在现实环境中可能更加有用。

早上吃一顿大餐可以帮助增加肠道中剩余的内容物和食物胃排空时间，从而减少中午或晚上暴饮暴食的可能性。

与午餐、晚餐大吃大喝的人相比，把早餐作为一天中最重要的一餐来吃的人，BMI 指数也更低。

研究团队

论文的研究团队来自罗维特研究所、萨里大学、马斯特里赫特大学等。

通讯作者 Alexandra M. Johnstone，是阿伯丁大学罗维特研究所的教授。

她是英国公认的人类食欲控制领域的领先创新研究人员，特别是针对膳食蛋白质的作用这一方向有所钻研。

自 2002 年完成博士学位以来，她共发表了超过 60 篇同行评议的出版物，总共被引用 3839 次，其中 2659 次来自 2010 年以后。

怎么样？看完这篇文章，你对减肥有没有新的认知？

还敢不吃早饭吗（doge）？

参考链接：

[1]https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00344-8

[2]https://www.eurekalert.org/news-releases/963480

[3]https://abdn.pure.elsevier.com/en/persons/alexandra-johnstone

[4]https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/486054.shtm