《拳皇》开发商 SNK 被沙特王子买了后首次回应，称对制作游戏没有影响

IT之家 9 月 12 日消息，今年 4 月份，沙特王储穆罕默德・本・萨勒曼的公共投资基金 (MiSK Foundation) 旗下电子游戏开发公司 EGDC，收购了《拳皇》开发商 SNK 的 96.18% 股份。

SNK 最资深的开发者之一近日发声，表示收购对制作游戏没有影响，算是缓解了一些粉丝的担忧。

SNK 是一家日本电子游戏公司，成立于 1978 年。SNK 此简称缘起自日文新日本企画的罗马音 Shin Nihon Kikaku 字首，旗下招牌产品有《饿狼传说》系列、《龙虎之拳》系列、《拳皇》系列、《侍魂》系列、《合金弹头》系列等。

SNK 制作人 Yasuyuki Oda 在被外媒 VGC 询问有关 SNK 所有权的担忧时坚持称：“对我们来说，我们只专注于制作游戏。我们不是一家政治公司或类似的东西，所以它不会以任何方式影响我们。”

当被问及公司是否可以在其游戏中加入一个 LGBT 角色时，Yasuyuki Oda 表示“它对我们的创意输出没有影响。我们对自己想要创造的东西拥有完全的自由。”

▼ 《拳皇 15》

IT之家了解到，沙特公共投资基金还占任天堂、卡普空和 Nexon 超过 5% 的股份。2020 年 12 月，该基金投资了动视暴雪、EA 和 Take-Two 价值超过 30 亿美元的股份。

沙特阿拉伯官员曾表示，这些投资将有助于实现该王国的现代化。沙特公共投资基金官网介绍称，该基金的愿景是“成为全球投资强国和世界上最具影响力的投资者，创造新的行业和机会，塑造未来全球经济，同时推动沙特阿拉伯的经济转型”。