华为加持下问界 M5 / M7 供不应求：赛力斯第三工厂开工建设，明年 7 月建成

IT之家 9 月 12 日消息，在华为秋季发布会上，AITO 品牌首款纯电车型问界 M5 EV 正式发布。

IT之家了解到，问界 M5 EV 基于赛力斯纯电驱智能平台，搭载全新升级的华为 HarmonyOS 3 智能座舱，后驱和四驱版本的续航里程分别为 620 和 552 公里。

有数码博主发现，赛力斯第三工厂目前已经开工，命名为“两江新区 SE 项目”，已于 8 月 28 项目进场。据称，目前问界 M5 主要在两江智慧工厂进行生产，而问界 M7 则是主要在凤凰工厂进行生产，而在未来第三工厂将会承担更多的生产工作。

从项目概况可以看到，此工厂将包含冲压、焊装、涂装、总装四大车间，占地面积预估为 70 万平方米。虽然项目概括中没有明确第三工厂的年产能，不过从另一则信息中可以看到，此工厂将于 2023 年 7 月 31 日完工，年产能达到 70 甚至 100 万辆。

数据显示，截至 2022 年 8 月，赛力斯汽车渠道网络已经覆盖 171 座城市，用户中心和体验中心相继落成 700 余家。预计到 2022 年底，体验中心及用户中心门店数量将拓展至 1200 家以上。

根据最新财报显示，上半年赛力斯营业收入 124.16 亿元，同比增长 68.14%，净亏损 17.17 亿元，同期净亏损 4.81 亿元。此外，上半年赛力斯累计销量 2.16 万辆，同比增长 884.98%。

今年 8 月份，赛力斯共卖出了 10045 辆汽车，AITO 品牌成立以来首次实现了月销量过万的成绩，同比大增了 1277.91%，势头表现良好。