消息称美光 232 层 TLC 2400MT / s 良率不足，部分 PCIe 5.0 SSD 速度受限

IT之家 9 月 12 日消息，过去几周，至少 Corsair、Gigabyte 和 Goodram 三家厂商已经推出了自家基于群联 E26 主控和 PCIe 5.0 x4 接口的固态硬盘，其中 Corsair 和 Goodram 产品只能提供 10GBps 的连续读取速度，而 Gigabyte Aorus Gen5 10000 则可以达到 12.4GBps。

之前还有一些用户对此感到困惑，现有外媒指出这主要的原因还是目前的 3D NAND 闪存没有足够的速度可以吃满主控性能，更深一步的原因是美光高速率闪存产能不足。

据悉，群联 PS5026-E26 支持八个 NAND 通道，这些通道支持不同的数据传输速率，但要想跑满 PCIe 5.0 x4（双向 15.754 GBps），它需要具有 2400 MTps 接口的 3D NAND 闪存颗粒。

美光在今年 7 月推出了这种内存，SK 海力士在 8 月初也推出了这种闪存，后续长江存储还推出了其 Xtacking 3.0 架构，从而同样实现了 2400MTps 的速度。

IT之家曾报道，影驰也在测试其 HOF Extreme 50 固态硬盘，同样采用美光的 232 层 2400MTps 闪存。

实际上，群联 E26 所有演示都是基于美光最新的 3D NAND 闪存进行的，这些硬盘在他们手里可以达到最高 12GBps 的连续读取速度。

然而，美光 232 层 2400MTps 的 3D NAND 闪存在大规模量产方面似乎存在困难。该公司需要一些时间来完善 2400MTps 芯片的量产工作。据 Tom's Hardware 的消息来源称，他们大概需要等到明年初的某个时候才能做到。

目前来看，由于 NAND 闪存的供应问题，早期上市的部分 Phison E26 固态硬盘只能达到 10000MBps 左右的读速。除技嘉 Aorus Gen5 10000 固态硬盘采用了美光的 2400 MTps 闪存外，海盗船和金士顿硬盘只能使用 1600 MTps 闪存。

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