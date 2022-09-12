中秋旅游数据报告出炉：本地游活跃、长线游降温，国内航线机票价格有所下降

9 月 12 日午间消息，飞猪、携程、去哪儿等多家企业发布了中秋假期期间的数据报告。

飞猪方面显示，在低风险地区，本地游及周边游较为活跃，本地酒店订单量环比上月同期增长 52%。超五成消费者选择提前 1 天才去预订中秋旅游产品，提前 7 天预订的消费者占比不足 15%。中秋露营订单量环比上月同期增长超 4 倍。露营消费群体中，90 后年轻用户和 80 后亲子人群占比接近 9 成。

携程报告显示，今年中秋旅游热度达到今年小长假顶峰，日均订单量较端午呈双位数增长、较清明和五一增长一倍以上。中秋本地及周边民宿订单占比超 7 成，周边亲子订单占比较端午增长 22%。出游人群主要由本地、周边客群构成，占比超过六成。本地景区、主题玩法和乡村民宿订单增长显著，周边游热门城市 TOP10 为：杭州、广州、南京、苏州、上海、北京、郑州、合肥、无锡、长沙。

去哪儿数据报告显示，受多方因素影响，今年中秋长线游降温，国内航线机票价格有所下降。2022 年中秋国内机票平均支付价格为 624 元，环比暑期下降二成，重庆、广州、北京、杭州、西安是热门目的地。

高星酒店预订占比增幅明显，同比 2021 年中高星酒店占比增长超两成，同比 2019 年同期中高星酒店占比增长达四成。中秋酒店热门搜索词汇中，赏月、星空、温泉、湖景、露营热度最高，平均搜索热度环比一周前（9.3-9.5）上涨超 3 倍。中秋假期选择连住 2 天以上的用户超五成，其中热门目的地长沙连住比例超过七成，南京、武汉、上海、舟山连住比例达到近六成。