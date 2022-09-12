任天堂：《斯普拉遁 3》发售 3 天后日本销量突破 345 万份

IT之家 9 月 12 日消息，今日，任天堂官方宣布，9 月 9 日发售的任天堂 Switch 游戏《斯普拉遁 3》日本销量已达 345 万份。这是任天堂 Switch 软件发售 3 天后的日本最高销量。

IT之家了解到，《斯普拉遁 3》是任天堂开发的第三人称射击游戏，为《斯普拉遁》（旧译喷射战士）系列第三作，也是该系列首次支持中文语言的游戏，下载版售价 429 港元（约 378.81 元人民币）。

游戏介绍显示，玩家要在对战中展开 4 对 4 的队伍战，使用各种各样的武器把对战场地的地面涂上我方队伍的颜色，占色面积多的队伍可获得胜利。但同时也加入了许多新动作。

此外，以墨汁涂抹面积一决胜负的 4 对 4“占地对战”虽然和以前相同，但当中加入了可以从半空开始比赛的“鱿鱼生成”等新动作，似乎让对战的趋势发生了变化。在对战中除了过去登场过的武器，也有在用类似弓类的武器。游戏介绍如下：