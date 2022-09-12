河北雄安新区国际互联网数据专用通道获批建设

IT之家 9 月 12 日消息，据工信部网站，近期工业和信息化部正式批复同意建设河北雄安新区国际互联网数据专用通道。这是继 2021 年 7 月张家口国际互联网数据专用通道建成开通之后，河北省获批建设的又一条国际互联网数据专用通道。

国际互联网数据专用通道是以园区为接入单位、以企业为服务对象的国际通信基础设施，对提升国际通信能力和对外服务能力具有重要意义。IT之家获悉，河北雄安新区国际互联网数据专用通道由电信、移动、联通三家基础电信企业负责建设和运营，主要服务中国（河北）自由贸易试验区雄安新区片区，用于将河北雄安新区国际互联网流量汇聚至国际通信出入口局，优化国际互联网访问路由，提升园区及企业访问国际互联网的性能。建设河北雄安新区国际互联网数据专用通道，将进一步提升河北雄安新区国际通信网络性能和服务质量，为从北京疏解至河北雄安新区的央企总部和其他外向型企业提供更优质的国际网络服务，持续赋能河北雄安新区全球领先的数字城市建设，在推动河北数字经济发展、京津冀大数据协同发展大格局中发挥重要作用。

河北省通信管理局表示，将严格按照工业和信息化部的批复要求，积极发挥组织协调作用，会同雄安新区管委会落实好国际互联网数据专用通道建设配套支持政策，组织各家基础电信企业全力开展建设工作，充分体现“雄安质量”，确保按计划高标准建成并投入使用。同时，河北省通信管理局将加强对雄安新区国际互联网数据专用通道的监督管理，做好运行质量监测分析，督促相关企业保障专用通道网络和数据安全，提供优质可靠的通信服务，充分发挥国际互联网数据专用通道在促进雄安新区经济社会高质量发展中的积极作用，助力推动雄安新区打造高质量发展的全国样板。