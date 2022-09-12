戴尔称 PC 电脑供应链恢复正常，惠普 CEO 表示将很快迎来价格战

IT之家 9 月 12 日消息，经过 30 个月的疫情导致的中断，PC 个人电脑的供应链已恢复正常 —— 大公司的采购团队负责人再也不用担心了。

或者更确切地说，戴尔对外表达了供应链恢复的观点，其通过制造可订购的台式机和笔记本电脑并将其直接销售给客户而迅速发展壮大。

“这个链条中总会出现一些问题，但总的来说，从我们的角度来看，它的运作更像是历史常态，”戴尔首席财务官 Tom Sweet 表示。

消费者对计算机的需求大幅下降，以及一些零组件的平均销售价格随着其可用性的增强而下降，这也起到了帮助作用。戴尔表示，正在努力减少库存，然后才能从这些下降的成本中受益。

IT之家获悉，根据 Susquehanna International 数据，尽管电源管理、微控制器和光电设备仍然相对稀缺，但 8 月份的芯片交货时间略有加快。

戴尔的商用 PC 客户端业务表现强劲，推动了其所在部门的发展。至于竞争对手惠普，它通过零售商销售的设备出货量更多，并且在截至 2022 财年 6 月末的第三季度感受到了压力。

惠普 CEO Enrique Lores 在 Evercore ISI 年度技术大会上发表讲话时表示，该公司在最近一个季度遭遇了“渠道积压大量库存”问题，这表明供应链的压力正在发生变化。

“传统上，当这种情况发生时，市场在定价上会变得更加激进，因为这是为了减少库存。我们认为这将在短期内产生影响，预计鉴于高库存价格竞争将更加激烈，尤其是我们的一些竞争对手拥有大量库存。”

Lores 补充说：“鉴于过去几年 [PC 供应商] 的优惠定价，我们预计随着时间的推移，定价将会合理化。”

一周前，IDC 预测 PC 市场将出现下滑，这主要是由于消费者担心他们将如何支付家庭账单以及可自由支配的支出减少。IDC 表示，2022 年市场仍将比疫情之前更大，并且对 Windows 11 将推动大型企业的 PC 更新抱有一些希望。

仍然没有恢复正常的硬件领域之一是服务器，尽管戴尔预计组件可用性将在未来三到六个月内得到缓解。

本周在花旗 2020 年全球技术大会上，戴尔老板 Michael Dell 表示，其基础设施挑战“还没有结束。但我希望它快些结束。我们在一些节点上仍然存在短缺，某些类型的芯片更难获得和交货时间更长。”

他说，一些科技品牌在疫情期间得到的教训是，保留制造要素是多么重要。

“许多公司在外包给制造业时，决定将组件的管理外包给细粒度的管理。也许他们保留了一些大型组件的管理。我们从未这样做过，但这将是重大错误，因为供应链的任何环节出现问题，都会出现问题。”