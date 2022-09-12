摸不到、吃不了：中秋节兴起数字月饼，小心高价“二手月饼”暗含金融风险

IT之家 9 月 12 日消息，据央视财经报道，今年中秋节期间，有不少商家都推出了不能吃的“数字月饼”。商家会在月饼礼盒中，放入印有二维码的礼品卡。消费者扫码后，即可获得拥有专属区块链编码的数字藏品。在社交平台上，许多年轻人纷纷晒出自己的第一块“数字月饼”。

专家指出，随着人们生活质量的提升，月饼的“社交”属性早已大于“食物”属性。社交平台不断迭代，“数字月饼”应运而生，既满足了他们对时尚的追求，也能够提供更个性化的表达方式。目前市面上的“数字月饼”分为两大类，一类与实体月饼捆绑出售，另一类则与实物商品完全脱离，仅以数字商品的形式存在。它们的价格从几元到几十元不等，购买者付款后，就可得到一款“月饼盲盒”，每个盲盒内包含一份“数字月饼”。

不过央视财经也报道提醒，有些“数字月饼”在二手市场上炒作，建议大家避免这类行为，警惕金融风险。目前，在不少数字藏品交换平台上，一些二手“数字月饼”被标出高价。专家指出, 由于数字藏品还处于新生阶段，数字藏品二次交易存在法律风险，也容易给买家造成经济损失。

IT之家获悉，4 月 26 日，中国互联网金融协会等三部门联合发布《关于防范 NFT 相关金融风险的倡议》，明确提出要杜绝 NFT 金融化风险。专家指出，人们购买“数字月饼”投资要保持理性，相关平台更要结合数字藏品本身价值，打造公平公正的投资环境，让“数字月饼”只“藏”不“炒”。