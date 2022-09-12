电动卡车制造商 Nikola 创始人将面临证券欺诈审判

IT之家 9 月 12 日消息，据华尔街日报报道，电动卡车制造商 Nikola 创始人 Trevor Milton 因推动电动卡车革命的承诺而吸引了众多汽车行业的投资者。本周，Milton 将开始接受一场证券欺诈审判，被指控在公司环保技术开发问题上撒谎。

曼哈顿的联邦检察官去年指控 Milton 实施了一项计划，通过夸大 Nikola 的前景和欺骗包括股市新手在内的非专业投资者，使自己财富增加并提高他作为企业家的地位。

Milton 被指控犯有两项电信欺诈罪和两项证券欺诈罪。选择陪审团的工作定于周一启动。IT之家了解到，时任检察官 Audrey Strauss 在宣布上述指控时表示，为了推动投资者对 Nikola 股票的需求，Milton 几乎在业务的每个方面都撒了谎。

现年 40 岁的 Milton 表示不认罪。Milton 于 2020 年从 Nikola 辞职，在那之前几天，卖空机构 Hindenburg Research 发布了一份报告，指控 Milton 对业务进行了数十次虚假陈述。

在上周的审前听证会上，Milton 的律师表示，他们会辩称 Milton 的行为是出于善意的，没有欺骗任何人的意图。辩护律师 Marc Mukasey 说，Milton 使用“原型”“功能”和“展示车”等术语的方式可能与一些投资者理解的不同。