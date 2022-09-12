网课被入侵？腾讯会议新增支持一键暂停

IT之家 9 月 12 日消息，据腾讯云发布，新学期开学，有一群不速之客大搞“网课入侵”，恶意刷屏、开麦放歌、共享低俗内容，大肆扰乱课堂秩序。腾讯会议近期增加新功能：发现入侵者，一键暂停。

IT之家获悉，只要一键选择“暂停参会者活动”功能，就会立即停止所有普通参会者的音频、视频和其他协作权限，并开启等候室，锁定会议。只有主持人和联席主持人能自由活动。

需下载腾讯会议最新版本（手机端请复制链接到 PC 端浏览器打开），适用于 Windows 客户端，请确保更新至 3.10.9.408 及以上版本。

设置方法：（会议中）安全 > 暂停参会者活动。制止捣乱行为后，主持人可立刻把捣乱者“移出会议”，并设置“不允许用户再次加入会议”。建议主持人在课程开始时就设置好，当所有的学生和老师到位后，立刻“锁定会议”。

设置方法：（会议中）安全 > 锁定会议，或移出成员。

最后针对网课场景，腾讯会议也提供了专业的教育版，支持师生身份认证功能，实现与学校身份认证系统对接，确保网课仅本校师生能接入。客户端设置方法：预定会议 > 勾选“仅本校师生可入会”。

官网设置方法：预定会议 > 勾选“仅本校师生可入会”，添加会议嘉宾为白名单用户。

下面是腾讯会议更多预防捣乱入侵的小技巧：