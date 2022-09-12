机构预测：微软云 2022 年收入将突破 1000 亿美元

IT之家 9 月 12 日消息，据 Cloud Wars 预测，微软云业务营业收入可能在今年底前“突破 1000 亿美元”。

在上个季度的财报电话会议上，微软略微错过了自己对收入增长的崇高预测，虽然大多数投资者似乎仍然对净业绩感到相对满意，但其他看涨的投资者很快指出该公司云部门正在经历增长放缓。

云服务市场尚未达到饱和，但包括亚马逊 AWS、谷歌、微软、甲骨文和 IBM 在内的少数知名参与者之间的竞争正在加剧，不受阻碍的竞争对手之间的增长幅度正在缩小。

Cloud Wars 在密切关注云行业细节，并认为微软可以在 2022 日历年结束时，其云业务规模将比其下一个最接近的竞争对手亚马逊大 25%。

IT之家获悉，目前，亚马逊仍然是该行业最大的云服务提供商。Bob Evans 正在区分公司在日历年和微软财年（通常从 7 月 1 日到 6 月 30 日结束）之间的预测增长，。

Bob Evans 提出了简单可行的预测计划，可以使微软在一年内实现 1000 亿美元以上收入，具体如下：

截至 3 月 31 日的季度（微软 FY22 Q3），其云收入为 234 亿美元，增长 32%；

截至 6 月 30 日的季度（微软 FY22 Q4），云收入为 250 亿美元，增长 28%。

到 2022 年上半年，微软云收入总计 484 亿美元，这意味着微软必须在下半年产生 516 亿美元的云收入才能达到 1000 亿美元。平均每季度为 258 亿美元。因此，微软在第二个日历季度达到 250 亿美元的事实意味着它很有可能在接下来的两个季度中的每个季度都将其提高到至少 258 亿美元。

如前所述，Cloud Wars 在密切关注云领域，Evans 支持该说法，其中列出了导致微软云服务收入增长的七个主要因素，其中包括不断扩大的产品线、激进的端到端- 终端安全解决方案、对低代码 / 无代码开发工具的承诺、现有和未来的多年和数十亿美元的合同以及公司日益增长的协作和以客户为中心的理念。

云服务在一般市场上仍有很大的增长空间，但由于起步较晚，微软继续保持季度环比的收入增长仍然相当可观，这对公司多元化的产品组合来说是个好兆头。