苹果终于开始告诉你 AirPods 耳机的固件更新内容了

IT之家 9 月 13 日消息，在 iOS 16 正式版推送当日，苹果发布了一份新的支持文档，其中包含标准 AirPods、AirPods Pro 和 AirPods Max 固件更新的发行说明。苹果表示，该页面将概述 AirPods 固件更新中包含的新功能和更改。

苹果 AirPods 的最新固件版本为：

AirPods Pro: 4E71

AirPods (2nd and 3rd generation): 4E71

AirPods Max: 4E71

AirPods (1st generation): 6.8.8

不过，该支持文档并没有说明太多内容，起码 4E71 版本只提到了“错误修复和其他改进”，没有任何具体细节。

IT之家了解到，在更新到 iOS 16 的 iPhone 中，用户可以通过打开“设置”应用，导航到“常规” → “关于” → “AirPods”，然后点击“固件版本”来找到 AirPods 固件更新支持文档的链接。该支持文档类似于苹果今年早些时候为 AirTag 固件更新维护的支持文档。

固件更新会在 AirPods 充电并在 iPhone 的蓝牙范围内时定期提供，此外，搭载 iPadOS 16.1（10 月发布）或更高版本的 iPad、搭载 macOS Ventura 的 Mac 也能够自动更新 AirPods 固件。