通用汽车旗下 Cruise 将在美国两座城市提供无人驾驶出租车服务

北京时间 9 月 13 日早间消息，据报道，当地时间周一，通用汽车旗下自动驾驶技术公司 Cruise 首席执行官凯尔・沃格特（Kyle Vogt）表示，该公司计划在 90 天内将自动驾驶出租车服务拓展到亚利桑那州凤凰城和得克萨斯州奥斯汀。

沃格特在高盛的一次会议上表示，目前处于亏损中的 Cruise 目标是到 2025 年实现 10 亿美元营收，相当于通用汽车每年投资的一半。

今年 6 月，Cruise 开始在旧金山提供夜间的收费自动驾驶出租车服务，使用的是雪佛兰 Bolt 电动汽车。沃格特说，Cruise 在旧金山运营着最多 70 辆无人驾驶汽车，并计划在今年底之前将数量增加到两至三倍。

沃格特表示，在奥斯汀和凤凰城最初将只投入少量的自动驾驶汽车，“带来一定的营收”，并计划于明年扩大业务规模。

Cruise 已经获得了在凤凰城使用自动驾驶汽车提供网约车和快递服务的全部许可，并与投资方之一沃尔玛合作测试了无人驾驶送货服务。

Alphabet 旗下的自动驾驶汽车公司 Waymo 已经在凤凰城郊区运营无人驾驶出租车服务。在旧金山，Waymo 也面向有限的用户提供自动驾驶出租车服务，但车上配备了安全司机。

一些投资者正在放弃对高风险技术的投资，重新评估自动驾驶汽车在公共道路上的大规模部署。

沃格特说，自动驾驶汽车行业已经从“极端乐观”转向“极端悲观”，但这种状况将发生转变。“我认为，人们在首次乘坐自动驾驶汽车时，就会对这类服务的普及速度感到惊讶。”

今年 6 月，Cruise 的自动驾驶汽车在旧金山发生事故，造成两人受伤。随后，Cruise 召回了 80 辆自动驾驶汽车，并进行了软件升级。沃格特承认，“我们需要继续努力解决一些困难”，但自动驾驶技术已经“不再是主要的瓶颈”。