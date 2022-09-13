流媒体巨头 Netflix 宣布与育碧合作，继续加强游戏业务

北京时间 9 月 13 日早间消息，据报道，流媒体巨头 Netflix 与欧洲最大的视频游戏公司之一育碧（Ubisoft）合作，以支持其初出茅庐的游戏业务。

Netflix 将在明年推出三款基于育碧游戏的新手机游戏，包括其最成功的游戏《刺客信条》（Assassin's Creed）。

在 Netflix 流媒体业务放缓之际，该公司正试图促进其新游戏部门的增长。自今年 4 月以来，这家流媒体集团的市值已缩水逾一半，当时该公司透露，其长达 10 年的订阅用户增长已经结束。

双方的合作包括这家法国游戏集团为 Netflix 开发手机游戏。这款游戏还将包括基于育碧的 Mighty Quest 这一建造城堡和掠夺怪物的游戏，以及历史益智冒险游戏《勇敢的心》（Valiant Hearts）。

这些游戏将只对 Netflix 的订户开放，其中不含广告或应用内购买，这使得育碧能够挖掘新的受众，并在现有游戏中尝试新的格式。目前还没有公布交易价值的细节。

Netflix 去年进入游戏行业，聘请了许多知名高管，加入了世界上最大的几家科技公司的行列，试图在娱乐行业中最有价值的部分分得一杯羹。

近年来，包括亚马逊、Facebook 所有者 Meta、谷歌和苹果在内的大型科技集团都加大了对电子游戏的投资，争相成为“游戏界的 Netflix”。

Netflix 已经推出了 28 款游戏，并收购了三家游戏工作室，包括制作超自然冒险游戏 Oxenfree 的 Night School Studio，以及总部位于得克萨斯州的 Boss Fight Entertainment。今年 3 月，该公司收购了根据其热门电视剧《怪奇物语》（Stranger Things）开发手机游戏的芬兰开发商 Next Games。

然而，该公司一直难以迅速将其约 2.2 亿用户中的很大一部分转变为普通玩家。根据市场情报公司 Apptopia 的数据，Netflix 手机游戏的日活跃用户约为 190 万，游戏安装次数为 2800 万次。相比之下，制作 Candy Crush 的热门游戏发行商 King 的日活跃用户约为 3000 万。

Netflix 的外部游戏主管 Leanne Loombe 表示，这家流媒体公司仍然“非常致力于游戏”，但仍处于试验阶段，正在研究哪种风格和类型最能与用户产生共鸣。

她说:“无论我们的成员是谁，我们都希望确保有适合他们的游戏，”她补充说，未来“我们将开始更多关注 Netflix 的 IP”，因为“这是我们的超能力所在”。

这家流媒体巨头计划在今年年底前在其名下共有 50 款游戏。

但该公司此举正值游戏行业整体放缓之际，游戏机生产商、视频游戏发行商和游戏芯片制造商报告称，近几个月销售和用户参与度都在下降。上周，拥有社交媒体集团 Snapchat 的美国科技集团 Snap 表示，将暂停游戏计划。

Loombe 表示，该公司对近期游戏参与度下滑 (尤其是手机游戏) 并没有感到不安，并指出“人们仍在玩游戏…… 所以我们仍有巨大的机会。”

她补充说:“看一部电视剧或电影需要几个小时，但在上下班路上玩个游戏只需要五分钟。”