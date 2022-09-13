互联网健身平台 Peloton 动荡，两位联合创始人离职

北京时间 9 月 13 日早间消息，据报道，美国互联网健身平台 Peloton Interactive 的联合创始人约翰・弗利（John Foley）和 Hisao Kushi 卸任。

目前，这家公司已经陷入困境。为了减少亏损，Peloton 正在大力改革，以求再次赢得投资者信心。

2021 年年初时，Peloton 的估值曾达到 520 亿美元，但公司后续难以维持高增长。今年年初时，因为激进投资者逼宫，弗利从 CEO 宝座上退下，但仍然担任执行主席一职。弗利在声明中说：“我是时候开始书写职业新篇章了。”Karen Boone 于 2019 年进入公司董事会，他将会取代弗利成为新任执行主席。

截至当地时间周五收盘，Peloton 的股价今年已经下跌 69.1%。

弗利于 2012 年创建 Peloton，接替他担任 CEO 的是巴里・麦卡锡（Barry McCarthy），麦卡锡之前曾在 Spotify 和 Netflix 担任高管。

最近一个季度，Peloton 净亏损 12.4 亿美元，因为自行车和跑步机需求不旺，订阅者也没有多大的增长。自成立以来 Peloton 几乎每年都会出现运营亏损，为了扭转局面 Peloton 已经采取一连串措施，比如裁员、涨价，借用亚马逊平台销售产品以增加利润。