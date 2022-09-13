消息称谷歌已解散 Pixelbook 团队

IT之家 9 月 13 日消息，据 The Verge 报道，谷歌已经取消了下一代 Pixelbook 笔记本电脑，并解散了负责团队。

据一位知情人士透露，该设备的开发进度很长，预计将于明年首次亮相，但该项目已被取消，这是谷歌内部最近削减成本措施的一部分。该团队的成员已被内部转岗。

就在几个月前，谷歌还计划继续开发 Pixelbook。在一年一度的 I / O 开发者大会之前，谷歌硬件主管 Rick Osterloh 告诉 The Verge 称“我们将来会做 Pixelbooks”。但他也承认，自 2017 年第一代 Pixelbook 推出以来，Chromebook 市场发生了变化，或者不再需要谷歌亲自下场了。

几个月来，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊一直在表示，他打算放慢招聘速度，并取消公司的一些项目。“在某些情况下，这意味着整合投资重叠的地方并简化流程，”他在 7 月的一份备忘录中写道。“在其他情况下，这意味着暂停开发并将资源重新部署到更高优先级的领域。” 看来，Pixelbook 团队和 Pixelbook 就是这种整合和重新部署的牺牲品。

谷歌的传播经理劳拉・布林回应 The Verge 称：“谷歌不会分享未来的产品计划或人员信息；但是，我们致力于构建和支持一系列创新的谷歌产品，这些产品对我们的用户有帮助。关于我们的员工，在我们确实转移优先事项的时候，会努力让团队成员跨设备和服务过渡。”

IT之家了解到，谷歌花了近十年的时间试图向世界证明高端 Chromebook 是有市场的。在 2013 年推出第一款 Chromebook Pixel 时，定价达到了 1300 美元（约 8996 元人民币）。虽然谷歌没有公布 Chromebook 的销售情况，但它显然太贵了，无法在更广泛的笔记本电脑市场上真正引起轰动。

▼ Chromebook Pixel

2017 年，谷歌推出了新款 Pixelbook，是一款可翻转设备，可以像平板电脑一样使用。谷歌甚至为其推出了一款名为 Pixelbook Pen 的手写笔。Pixelbook 还内置了 Google Assistant，可以连接到 Pixel 手机，甚至可以运行安卓 App。

又经过 Pixel Slate、Pixelbook Go 等产品更迭，直到 2019 年，Chromebook 终于获得了宏碁、华硕等多家厂商的认可，开始尝试布局这一设备类别，并在教育市场蓬勃发展。

▼ Pixelbook Go