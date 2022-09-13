特斯拉高管谈未来五年发展方向：三个关键词

北京时间 9 月 13 日消息，当地时间周一，特斯拉的投资者关系负责人 Martin Viecha 在仅限受邀参加的高盛技术会议上发表讲话，向众多投资者阐述了特斯拉公司未来五年的发展方向。从强调汽车制造成本下降的潜力，到展望特斯拉全自动驾驶软件（FSD）的未来，末尾，他还提到了 robotaxi 服务的发展。

Viecha 强调，每辆特斯拉电动汽车的制造成本是未来几年的重点关注指标，因为这决定着公司的汽车产能以及未来的发展。2017 年，特斯拉制造每辆车的成本为 84,000 美元。最近几个季度，每辆车的价格降至 36,000 美元。价格下降并非因为电池成本降低，相反，这是因为特斯拉受益于更好的车辆设计、更快的制造过程，以及新的工厂设计。

Viecha 还补充道，特斯拉位于加利福尼亚州弗里蒙特的超级工厂约占特斯拉产量的一半，但它并不是制造汽车的适宜场所，包括上海和柏林在内的超级工厂所需成本更低。Viecha 表示，随着新工厂汽车产能和交付能力提高，汽车制造成本将低于 36,000 美元，特斯拉的盈利能力也随之水涨船高。

公司希望继续这一发展轨迹，突破生产电动汽车的成本界限。

这位特斯拉高管认为，在拥有 120 年历史的汽车行业中，制造业只有两次重大革命。一次是福特 T 型车的出现，另一次是丰田在上世纪 70 年代创造的“精益生产”模式。

“电动汽车架构与内燃机非常不同，这将允许汽车制造第三次革命的发生”，Viecha 表示。

讨论随后转移到特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件服务。目前美国城市街道上约有 10 万人在使用“受监督”的 FSD，驾驶员可在驾驶过程中干预。他预测，根据特斯拉的现有数据，受监督的 FSD 可能会在今年年底前推广覆盖到特斯拉所有美国车主。

特斯拉 FSD 软件

但他也强调，这是“有监督的自主权”，司机仍需注意，否则可能会失去对服务的访问权限。

面临着 FSD 在美国引发的争议，这位高管希望特斯拉从干预措施中收集更多数据，推出软件更新以改进系统。他补充说，这个迭代过程最终将使特斯拉实现完全自主。

“我们深信海量数据收集和人工智能是解决问题的唯一途径，这就是我们要走的路”，Viecha 说。

最后，他将 Model X 和 S 描述为特斯拉的第一代平台。Model 3 和 Model Y 是第二代，而 robotaxi（无人驾驶出租车）平台将成为第 3 代。特斯拉需要在其公司运营的自动驾驶出租车服务推出之前提供更便宜的汽车。

在今年特斯拉第一季度财报会议上，马斯克确认了公司的 Robotaxi 车型将采用无方向盘或踏板的设计，预计会在 2024 年实现量产。