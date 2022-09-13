特斯拉高管：Model 3 / Y 太畅销，近期推更廉价车型意愿降低

9 月 13 日消息，当地时间周一特斯拉投资者关系主管马丁・维查 (Martin Viecha) 受邀出席高盛举办的科技会议，向在场投资者介绍了特斯拉未来五年的发展规划。

维查着重强调每辆电动汽车制造成本将会继续下降。他首先谈到未来五年对特斯拉和整个电动汽车行业至关重要的两个大主题：电池供应和技术，以及制造汽车的成本。

他说，汽车制造最终将与电池行业一样快速增长。这将影响电池和电池组的制造，也将影响电池设计、锂、镍以及其他原材料的开采提炼。

“汽车制造业的第三次革命”

维查强调，每辆电动汽车的制造成本是未来几年最重要的监控指标。他说，这最终将车企能生产多少辆车以及能发展到多大规模。

2017 年，特斯拉平均每辆电动汽车的成本为 8.4 万美元。最近几个季度，每辆车的成本已经下降到 3.6 万美元。成本下降几乎都不是因为电池成本的降低。相反，特斯拉得益于更好的汽车设计以及更新的工厂设计，让汽车制造越来越简单。

维查补充说，特斯拉的第一家汽车制造工厂位于加州弗里蒙特，靠近硅谷，并不是一个适合造车的好地方。他表示，中国上海和德国柏林等地的工厂制造成本更低。

特斯拉希望每辆电动汽车的制造成本能继续下降。

加州弗里蒙特工厂约占特斯拉汽车总产量的一半。维查表示，随着新工厂生产更多电动汽车，每辆车的生产成本将低于 3.6 万美元，这将有助于提高公司盈利能力。

维查认为，在汽车工业发展的 120 年里，汽车制造业只经历过两次重大革命。他解释说，一次是福特 T 型车的问世，另一种是丰田在 20 世纪 70 年代创造的廉价生产方式。

维查表示：“电动汽车内部架构与燃油车完全不同，将为汽车制造业带来第三次革命。”

更便宜的特斯拉电动汽车？

当被问及特斯拉是否有可能生产更便宜的电动汽车时，维查表示，公司最终希望生产出一款更实惠的电动汽车。他解释说，如果一家公司想要产量更大，就需要覆盖更多受众的产品组合，特斯拉需要在公司运营的自动驾驶出租车服务上线之前提供更便宜的汽车产品。

他表示，Model 3 和 Model Y 电动汽车的市场需求强于预期，因此短时间内特斯拉推出新车型的动机有所降低。

“Model Y 明年基本会成为世界上有史以来最畅销的汽车，”维查补充说，这其中考虑到加州弗里蒙特工厂的成本上升，以及汽车租赁业务的不断缩小。

“这是一个我们从未碰到的重要销售杠杆，但未来可能会以其他方式提振需求，” 维查说。

特斯拉完全自动驾驶软件的未来

随后的讨论主题转移到特斯拉的完全自动驾驶（FSD）软件服务上。维查说，大约有 10 万人在美国城市街道上使用驾驶员随时可以干预的测试版 FSD。他预计，根据特斯拉看到的数据，这种测试版 FSD 会于今年年底前推广到美国道路上行驶的所有特斯拉汽车。维查强调，这是一种“监督式自动驾驶”系统，司机仍然需要注意路况，否则可能就无法使用这项服务。

维查说，特斯拉能从驾驶员采取的干预措施中收集到更多数据，有助于解决自动驾驶问题，并通过软件更新来改善系统。他补充说，这一迭代过程最终将使特斯拉实现完全自动驾驶。

维查表示：“我们坚信，大规模收集数据和人工智能是解决完全自动驾驶难题的唯一途径。”“这就是我们要走的路。”

维查将 Model X 和 Model S 描述为特斯拉的第一代平台，Model 3 和 Model Y 是第二代。他解释说，自动驾驶出租车是公司的第三代平台。