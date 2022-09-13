vivo Y22 入门款手机印度发布：联发科 Helio G70 芯片，售价约 1265 元

IT之家 9 月 13 日消息，去年 8 月，vivo 在印度发布了 vivo Y21 手机，该机搭载联发科 Helio P35 芯片，起售价为 15490 印度卢比（约人民币 1350 元）。近日，vivo 在印度推出了 vivo Y21 迭代产品 ——vivo Y22 入门款手机。

vivo Y22 采用 6.5 英寸 LCD 水滴屏，屏幕分辨率为 1612×720。性能方面，vivo Y22 手机搭载联发科 Helio G70 芯片，配备 4GB+64GB 存储，并且支持 microSD 卡。影像方面，vivo Y22 手机前置 800 万像素自拍摄像头，后置矩形模组上搭载了 5000 万像素主摄和 200 万像素副摄。

续航方面，vivo Y22 手机内置 5000mAh 电池，支持 18W 有线快充。其他方面，vivo Y22 手机采用电源指纹二合一按键，保留有 3.5mm 耳机接口，运行基于安卓 12 的 FuntouchOS 系统。

售价方面，vivo Y22 手机 4GB+64GB 版售价 14499 印度卢比（约 1265.76 元人民币）。

IT之家了解到，vivo Y22 手机拥有深蓝色和浅绿色两种配色，其中浅绿配色的 vivo Y22 机身背部拥有方块条纹装饰，更显青春活力。vivo Y22 手机尺寸为 164.30×76.10×8.38mm，重 190g。