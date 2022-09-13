谷歌剥离秘密高速通讯项目 Aalyria：保留少数股份

北京时间 9 月 13 日上午消息，据报道，谷歌内部有一个技术团队专门负责为从地面到太空的高速通讯网络开发软件。

这个团队的内部代号是 Minkowski。谷歌周一正式对外公布了这个秘密项目，并将其分拆为一家名为 Aalyria 的公司。

谷歌拒绝提供关于 Aalyria 的细节信息，比如它从事相关技术开发的时间，以及有多少员工将加入这家创业公司。Aalyria 在新闻稿中表示，其使命是管理“超高速、超安全、超复杂的通讯网络，覆盖陆地、海洋、天空、近地空间和外层空间。”

Aalyria 称，它拥有“规模和速度远超现有技术的”激光通讯技术。谷歌的多个航天网络项目都使用了 Aalyria 的软件平台。

此次分拆正值谷歌母公司 Alphabet 应对广告支出增速放缓，并考虑推进或放弃部分实验性项目之际。这在一定程度上意味着要为部分孵化多年的项目寻求外部资金支持。

Alphabet 旗下的生命科学公司 Verily 和无人驾驶汽车制造商 Waymo 都已经向外部投资者融资，而 Alphabet 还关闭了发电风筝制造商 Makani 和气球上网公司 Loon。

安全专家克里斯・泰勒（Chris Taylor）将担任 Aalyria 的 CEO。泰勒的 LinkedIn 资料显示，他目前担任自己去年 11 月秘密创办的一家公司的 CEO。

Alphabet 本身一直在追求与政府签订更多合同，他们还在今年早些时候成立了“谷歌公共部门”。这家新的子公司主要通过谷歌云与美国政府合作。

Aalyria 的顾问委员会包含多名谷歌前员工和高管，例如谷歌首席互联网布道者、“互联网之父”温特・瑟夫（Vint Cerf）。

谷歌仍将持有 Aalyria 的少数股份，但他们拒绝透露具体比例以及外部融资金额。谷歌今年早些时候表示，他们已经向 Aalyria 转交了近 10 年的知识产权、专利和包括办公室在内的实体资产。

Aalyria 的轻激光技术被称作“Tightbeam”，号称可以在大气中传播时适应各种天气，并保持数据完整性，而且还能在没有配套基础设施的情况下提供上网信号。

该公司说：“Tightbeam 大幅改善了卫星通讯、机载和船载 Wi-Fi 以及无处不在的蜂窝网络。”