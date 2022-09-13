Sensor Tower：8 月抖音及海外版 TikTok 全球吸金超 3.06 亿美元，为去年同期 1.8 倍

IT之家 9 月 13 日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，2022 年 8 月抖音及海外版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 3.06 亿美元，是去年同期的 1.8 倍，蝉联全球移动应用 (非游戏) 收入榜冠军。其中，大约 47.2% 的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了 16.5% 的收入；日本市场排名第三，占 4.2%。

全球热门移动应用 (非游戏) 收入 TOP10 完整榜单

YouTube 以将近 1.33 亿美元的收入，位列榜单第二名，相较去年同期增长 31.2%。其中，37.2% 的收入来自美国市场，日本市场排名第二，占 19.9%。

IT之家了解到，榜单前五名另外三款应用为 Google One、Tinder 和 Disney+。

LINE 漫画 (LINE マンガ) 8 月收入超过 5400 万美元，收入环比增长 7%。这要归功于其夏季活动“Super LINE Manga Time”的成功，该活动提供了限时免费阅读、日更应用内漫画视频、与三位有名 VTuber 合作阅读原创作品，以及扭蛋活动让读者赢得漫画币和海外旅行券等丰富内容。