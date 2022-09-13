OPPO K10x 官宣 9 月 16 日发布：骁龙 695 芯片，6400 万像素三摄

IT之家 9 月 13 日消息，今年 4 月 24 日，OPPO K10 / Pro 两款新机发布，其中 OPPO K10 标准版搭载天玑 8000-MAX 处理器，售价 1999 元起，OPPO K10 Pro 搭载骁龙 888 处理器，售价 2499 元起。今日，OPPO 官宣将于 9 月 16 日发布 OPPO K10x 新机，并且该机于今日上午 10 点正式开启预约，9 月 22 日上午 10 点开售。

预约界面显示，OPPO K10x 采用 120Hz 刷新率屏幕，搭载骁龙 695 处理器，后置 6400 万像素三摄。续航方面，OPPO K10x 内置 5000mAh 电池，支持 67W 有线快充。根据以往的惯例，OPPO K10x 这种中低端机型大概率不会在发布会上亮相，而是直接上架线上平台。

此前入网信息显示，OPPO K10x 将采用一块 6.59 英寸的 LCD 屏，屏幕分辨率为 2412×1080，支持 120Hz 刷新率。OPPO K10x 后置影像系统是一颗 6400 万像素的主摄＋两颗 200 万像素副摄的组合，前置摄像头则为 1600 万像素。OPPO K10x 厚 8.5mm，重 195g，提供银、黑两种配色。

IT之家了解到，OPPO 于今年 7 月份推出了 OPPO K10 活力版，该机采用 6.59 英寸 120Hz 刷新率 LCD 屏幕，搭载高通骁龙 778G 处理器，配备 12GB+256GB 存储。影像方面，OPPO K10 活力版前置 1600 万像素自拍摄像头，后置三摄分别为 6400 万像素主摄、800 万像素超广角摄像头、200 万像素微距摄像头。

OPPO K10 活力版内置 5000mAh 电池，支持 30W 快充，售价为 2199 元。