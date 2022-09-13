GoPro Hero11 Black 运动相机官宣明晚发布，与大疆 Action 3 同日正面对拼

IT之家 9 月 13 日消息，GoPro 官方宣布将于 9 月 14 日晚 9 点发布 Hero11 Black 运动相机，当天大疆也要发布新款运动相机，预计是 Action 3，消费者们刚好可以对比之后选购适合自己的产品。

预热视频：

IT之家此前报道，近日，该相机的渲染图已经曝光。

据 WinFuture 报道 9 月 5 日报道，GoPro Hero11 Black 外观方面将不会有较大改动。从渲染图中可以看出，该运动相机看起来仅是侧面的“10”变成了“11”，显示出这是 GoPro Hero11 Black。

报道称，GoPro Hero11 Black 最大的改进在于其采用了新的传感器，该传感器可拍摄 2700 万像素的静态照片，相比 GoPro Hero10 Black 的 2300 万像素有所提升。同时，GoPro Hero11 Black 还可以从视频中保存分辨率为 2470 万像素的照片。

视频方面，GoPro Hero11 Black 的分辨率没有提升，仍为 5616 x 3744 即 5.3K。在 5.3K 的分辨率下，最高支持 60 帧视频拍摄；在 4K 分辨率下，最高支持 120 帧视频拍摄。同时，GoPro Hero11 Black 仍采用 1720mAh 电池。

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