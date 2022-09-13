华米 Amazfit 跃我 GTS 4 / GTR 4 国行版智能手表官宣 9 月 19 日发布，支持 154 种运动模式

IT之家 9 月 13 日消息，9 月 1 日，华米在海外发布了 Amazfit 跃我 GTR 4 / GTS 4 两款智能手表，售价皆为 199.99 美元（约 1381.93 元人民币）。今日，Amazfit 跃我官方表示， Amazfit 跃我 GTR 4 / GTS 4 国行版将于 9 月 19 日 19:00 发布。

产品销售页面显示，今日上午 10 点， Amazfit 跃我 GTR 4 / GTS 4 国行版开启预约。9 月 20 日晚 8 点，这两款智能手表将正式开售。配色方面，圆形表盘的 Amazfit 跃我 GTR 4 智能手表仅拥有银翼黑一款配色，圆角矩形表盘的 Amazfit 跃我 GTS 4 智能手表共拥有静谧黑、水韵白、花漾粉、落日金四款配色。

据华米海外发布这两款智能手表时公布的信息，华米 Amazfit 跃我 GTR 4 智能手表采用 1.43 英寸 466×466 分辨率圆形 AMOLED 屏幕，支持 AOD 息屏显示。同时，该手表拥有 154 种运动模式，配有 BioTracker 4.0 PGG 生物追踪光学传感器。

Amazfit GTR 4 智能手表预装 ZEPP OS 2.0 操作系统，除了支持心率、血氧、睡眠监测，还支持蓝牙通话、离线音乐播放、GPS 实时轨迹、NFC、以及 5ATM 防水。续航方面，Amazfit GTR 4 智能手表内置 475mAh 电池，官方声称日常使用下，可提供 24 天续航。

华米 Amazfit 跃我 GTS 4 智能手表采用 1.75 英寸 390×450 分辨率方形 AMOLED 屏幕，同样拥有 154 种运动模式，并配有 BioTracker 4.0 PGG 生物追踪光学传感器。

软件方面，Amazfit GTS 4 智能手表预装 ZEPP OS 2.0 操作系统，除了支持心率、血氧、睡眠监测，还支持蓝牙通话、离线音乐播放、GPS 实时轨迹、NFC、以及 5ATM 防水。续航方面，华米 Amazfit 跃我 GTS 4 智能手表内置 300mAh 电池，官方声称日常使用下，可提供 16 天续航。

IT之家了解到，华米 Amazfit 跃我 GTR 4 智能手表尺寸为 46×46×10.6mm，重 34g。华米 Amazfit 跃我 GTS 4 智能手表尺寸为 42.7×36.5×9.9mm，重 27g。