微软 Surface Gaming 游戏本曝光：12 代酷睿标压 + RTX 3050 Ti / 3070 Ti，3 个雷电 4 接口

IT之家 9 月 13 日消息，微软的 Surface 系列有多种选择，从标准的二合一设备，到笔记本形态的 Surface Laptop，再到一体机形态的 Surface Studio，微软 Surface 进行了多种形态的尝试。

从最新的爆料来看，微软似乎正准备推出其第一款专注于游戏的 Surface Gaming 笔记本电脑。

根据 Prime Gaming 发现的规格信息，微软 Surface Gaming 笔记本电脑或拥有一些高端配置。

爆料称，Surface Gaming 笔记本电脑配备 16 英寸 PixelSense Flow Display 显示屏，分辨率为 2560 x 1440，刷新率为 165Hz，支持杜比视界。外壳采用镁铝合金，拥有铂金、哑光黑两种配色，赠送一个月 Xbox Game Pass Ultimate 订阅。

该机尺寸为 357.37 x 245.11 x 19.55mm，搭载 16GB 或 32GB LPDDR4x 内存，可选 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD 存储，两款配置为：

i5-12500H（12 核 16 线程）处理器 + RTX 3050 Ti 4GB 独显 + 102W 电源 + 1957.6g 重量 + 16 小时续航

i7-12700H（14 核 20 线程）处理器 + RTX 3070 Ti 8GB 独显 + 127W 电源 + 2019.9g 重量 + 15 小时续航

此外，该机配备 3 个雷电 4 / USB 4 接口，以及 3.5mm 耳机孔、Surface 电源接口，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1、Windows Hello 人脸识别、1080p 摄像头等。

如果爆料属实，那么这将是性能最强的一代 Surface 笔记本了。IT之家了解到，微软于 2012 年 10 月 26 日推出了初代 Surface RT 平板电脑系列。消息人士告诉 The Verge，微软计划在今年秋季推出新产品来纪念 Surface 10 周年。我们可以期待一下今年晚些时候或在 CES 2023 上推出。