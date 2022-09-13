【IT之家评测室】ColorOS 13 详细体验报告，灵动流畅，贴心好用

距全新一代的 ColorOS 13 发布已经一段的时间了，相信很多 OPPO 手机的用户早早就刷上了公测版开始体验，可以直观感受到 ColorOS 13 在动效、视觉上的变化。我们也将一台 OPPO Find X5 Pro 第一时间升级到了 ColorOS 13。本文将以笔者水水的视角，给大家报告一下这次系统更新的变化和亮点。

设计概述

ColorOS 13 这次的水生设计，将水分成气态水、液态水和固态水三种状态，以水生动效和多态质感等视觉化、图形化的视觉语言，呈现出自然灵动、富有活力的变化，立意和构思就很有意思。

同时，ColorOS 13 的主题色也由之前的绿色改为了「日出蓝」和「日落橙」，在色彩学中蓝色和橙色是非常经典的对比色，饱和且纯度高，蓝色代表静谧，象征天空与海洋；橙色代表活力，象征热情与欢快。两者搭配一起会产生醒目、炫酷、对比强烈的感觉，更易被人识别，因此 ColorOS 13 也呈现出更强的视觉张力与个性表达。本次体验的图片部分也将采用这两种色彩，让大家有更多的代入感。

介绍之前，先交代一下这次的版本信息。在系统设置中可以看到，ColorOS 13 公测版，版本号后缀为 C.27，基于 Android 13，以下功能和实际体验都按照该版本为准。

视觉与交互

我们先从息屏显示看起，ColorOS 13 这次新增了场景化信息功能，可以将外卖、打车、正在播放的歌曲等信息，通过透明卡片的方式，第一时间呈现给用户。不仅信息实时更新，注视音乐信息时，还会弹出情景歌单卡片，用户可以非常方便的切歌、播放 / 暂停，加入收藏，同时还会推荐四首风格相近的音乐。

在旧版本中已经实装的息屏特色功能，比如时光，也会根据情景卡片功能，进行整体布局上的调整，确保视觉上的优先级和平衡。另外，ColorOS 13 也加入了一些有趣的动态锁屏主题，比如上图卡片 4 中的全球气候变化对野生动物生存环境的影响为主题的锁屏，大家可以自行去设置中体验。

接着来到锁屏，ColorOS 13 延续了 ColorsOS 12 的布局，默认状态下屏幕左下角是乐划锁屏入口，右下角是快捷相机入口，将两个图标向内滑动会有圆形扩展动画，如果关闭乐划锁屏左下角则没有任何图标，时间日期依旧可选择竖版和横版两种样式。

锁屏音乐方面，系统样式相比之前更加简约，音乐卡片部分的文字字重加粗，视觉对比度更强，去掉了音乐卡片右上角那个点击显示更多通知卡片的小按钮，解除了设置锁屏密码等解锁加密方式后，无法直接点开卡片右上角音源选择的限制。当然，乐划锁屏也不是完全没有用处，这个锁屏轮播壁纸的功能就不错。

ColorOS 13 更彻底的走向了圆角矩形的卡片风格，像是系统设置菜单、文件管理、应用商店等界面的 UI，全部调整为卡片样式，利用卡片与背景部分的对比色，较大的卡片间距以及部分阴影效果，增加卡片的视觉优先级，秩序感和空间感，有些地方的卡片还会通过颜色区分功能层级，总之卡片让 ColorOS 13 在视觉上更统一，更圆润。

ColorOS 13 的控制中心初上手看起来只是 UI 的变化，但是小细节挺多。首先，OPPO 将决策优先级最常用的 Wi-Fi、移动数据和播放器卡片做成了较大的圆角矩形卡片，方便点按和交互。第一次下拉时快捷按钮和通知卡片一起显示，两者的视觉区分更加明显。小快捷按钮保留一栏，且空出了独立空间放置亮度调节滑块，不过并未恢复自动亮度开关。顶部日期时间信息以横版排列和细字重显示，顶部右侧只保留一个设置按钮。

再次下拉会显示完整的控制中心，消息卡片下沉移出屏幕，此时时间信息字重加粗，日期另起一行，右侧多出了用户选择和当前正在运行服务的按钮，下面多出流量信息。小快捷按钮展开以 4x3 布局显示，间距变大且支持左右翻页查看。再次上划会全屏展示通知卡片，顶部留出状态栏空间，可以看到相比 ColorOS 12，ColorOS 13 的通知收纳更有效率。

二级菜单页面，感觉效率了但没完全效率。比如说点开 Wi-Fi 开关后面的按钮，可以在弹出的卡片中直接切换已保存的 Wi-Fi，但连接新 Wi-Fi 还是需要跳转到设置中输入密码；点开媒体播放卡片，可以直接进行更多交互，这些操作都可以在卡片层级完成，无需再次跳转。切换用户和新建用户也是，期待 OPPO 后续在这些细节上做得更完善。

在全屏显示内容的横屏状态下，ColorOS 13 也进行了适配，可以看到此时左侧显示快捷按钮，左右滑动切换；右侧显示通知卡片，上下滑动翻页；互不干扰，屏幕空间利用率更高。

ColorOS 13 这次新增了一个基于水生设计的动态壁纸，名为绽放壁纸。顾名思义，它是一颗不断生长、艺术化的“水生树”，以绽放之姿呈现在用户的桌面上。这款壁纸在选用前，需要先设置每天的屏幕使用时长目标，“水生树”的颜色和背景则根据常用 App 的主题色发生变化，伴随着单个 App 的使用时间增加，枝叶也不断生长，可一旦超过设定的屏幕使用时长，树木就会变成矿物化，提醒用户休息。

ColorOS 13 还对上一版降噪概念、半透明亚克力质感设计的图标进行了优化和重绘，图标整体风格更加简约，依旧保留半透明质感，但通过阴影和亚克力设计增加了与外框衬底之间的层次感，同时图标色彩更鲜艳，对比度更高，看起来更加显眼。当然，OPPO 也针对色盲色弱用户的实际情况，减少部分颜色重复出现带来的视觉负担，大家觉得新版图标好看吗？

大文件夹这个功能大家肯定不陌生，这次 ColorOS 13 也加入了，可喜可贺。在设计上，OPPO 采用了很标准的半透明加模糊样式，简单克制，没有多余的元素。文件夹内图标内间距小，与文件夹的外间距大。大文件夹在暗色模式下，整体颜色变深，但文件夹名称依旧是白字，所以不太适合用明度高的浅色壁纸做桌面图。

排版上 OPPO 还是比较注重秩序感的，大文件夹不仅相互对齐，与小文件夹和桌面图标的上下沿相互对齐，文件夹名称应用名称也是对齐的，不过大文件夹左右间距和上下间距并不一样，即便如此整体视觉效果还是非常整齐的。而在交互上，根据文件夹内 App 数量的区别，可以分为以下三种情况：

当图标数大于 9 个时，大文件夹可以直接左右滑动翻页查看并进入后面的应用，无需打开二级文件夹菜单，滑动过程中底部名称会变成翻页小图标，一段时间不操作图标会自动向左滑到文件夹首页。

当图标数等于 9 个时，直接点击对应 App 图标即可直接进入。第二种和第一种情况下，如果需要进入二级文件夹菜单，点击文件夹名称即可。

当图标数小于 9 个时，点击文件夹内的空白处也可以进入二级文件夹菜单。另外，长按大文件夹和小文件夹，是可以互相切换大小的。

ColorOS 13 的响应式布局进化到 2.0，针对普通直板手机之外不同屏幕尺寸的设备，如平板和折叠屏等，为同一个应用适配了多套 UI 界面和布局方式，更充分地利用大屏设备的显示空间，而不是简单粗暴地拉伸放大手机版界面，让用户在视觉和操作上感到更加舒适，通用性强，自适应程度高，并且具体的 UI 交互细节上也会有所区别，比如“确认”弹窗等控件的位置，会随对应功能按键所在的位置而调整，操作更加跟手。

在负一屏的处理上，ColorOS 13（左 2）相比 ColorOS 12（左 1）最大的变化就是采用了更加圆润的卡片造型和色彩更丰富的卡片样式，同时卡片图案进一步提升视觉辨识度，方法还是我前面提到的变更排版，提高对比度、调整字重以及更加简单醒目的图案等。细节方面也根据不同的卡片做了很多调整，给大家举几个例子。

小相册组件样式由之前的一个拆成两个，分别对应精选图片和自选图片；小电量组件直接以绿色填充度代表电池电量；快递信息按照不同的状态展示不同颜色；而设置中的自定义卡片，去掉了默认开启的热点资讯和精选推荐的开关，仅保留顶部 10 个快捷功能开关（右二），于是之前浏览器这个划不到头的资讯大组件终于去掉了（右一），负一屏一下子清爽了不少。

水生动效是 ColorOS 13 上对于 UI 设计的一个全新独立的尝试，在一些 App 页面和使用场景动画中，OPPO 单独设计了一套以固态水为概念的拟物光影风格动画，比如时钟内的表盘通过阴影位置的变化反映一天中时间的改变，到了夜晚结合暗色模式还会发出月亮漫射光；

手机管家中一键优化的图标按下时，会呈现如同水滴波动荡漾，又在张力中自我束缚的灵动感；插上数据线，充电标志会吸收周围的“电能量粒子”，渗透吸收的效果如水般润物无声。

这种固态水的表达是比较大胆的，毕竟与其他页面的风格截然不同，也不确定 OPPO 未来能否继续完善这套动画风格，使其贯穿和丰满到整个系统 UI 的动效设计当中，但整体的小清新感觉，还是让用户在偶尔用到这些 App，看到这些动画时，稍稍的减压放松。

功能与应用

其实这个功能在 ColorOS 12 中已经实装了，但还是提一下。OPPO 自带的视频和音乐 App，都可以在设置中关掉在线数字内容服务，变成一个纯本地的播放器，这点真的挺好。现在的手机空间都在被 App 占据，用手机播放本地视频、音乐已经变成小众需求，但这样的数字内容消费方式反而更加纯粹。如果你还想继续远离手机内容的干扰，还可以打开新预装的禅定模式 App，简直一举两得。不过 ColorOS 上的一些精品 App 也在离我们远去，比如 O Relax 和 OPPO Lab，不禁令人唏嘘。

在隐私权限方面，ColorOS 13 也做了些小的调整。比如现在每次应用申请权限时，系统会根据 App 的性质智能判断合理的权限，并给出建议减少用户对非必要权限的授权，而且不会影响用户正常使用 App。

我们平时在社交类 App 中截图时，点击截图进行编辑时，系统会根据截图内容智能筛选出头像和昵称，只需点击自动打码即可隐藏这些信息，保护我们的隐私。系统菜单里的权限与隐私功能也做了更细化的归类，更利于找到对应功能。

ColorOS 13 各种小功能的完善也时不时带来一些惊喜。比如打开相机，拍摄带有文字的物体、屏幕或其他事物后，点击拍摄界面右下角的小按钮，图片中的文字信息会自动框选出来，按住文字可进行复制、分享、搜索等操作，并且遇到电话号码点击就能拨打，地址信息还能自动跳转地图。

ColorOS 12 中已经拥有的智能侧边栏情景功能也得到了升级，在观看视频时现在支持听歌识曲，朗读文章支持了更多 App，网络视频会议时甚至可以智能截图、将语音会议内容转成文字，会议后快速生成图文并茂的会议纪要等等，相信随着 OPPO 的不断布局和更新，智能侧边栏、拍照识图这些功能会越来越好用。

除了以上这些非常具体的视觉和功能变化，ColorOS 13 这次其实还有两个“稍显玄学”的大招，在文章中也不太好展现，所以我就分享一下体验和测试结果好了。第一个大招是量子动画引擎 4.0，这个非常好理解，就是系统交互动画。

ColorOS 13 在这方面非常下功夫，相比 12 不论是动画细节还是动画数量，动画过度的自然度上都好了很多，这点相信已经用上公测版的小伙伴应该没人会反驳。其最核心的改变，就是将之前的线性动画调整为非线性动画，视觉上和手感上都更加自然，更符合人的直觉，这点必须给好评。

第二个大招是 ColorOS 超算平台，根据 OPPO 的说法，这套平台可以借助算力和芯片调度，实现高性能与低功耗之间的平衡。抛开官方的数据，实际体验下来，不怎么杀后台和续航上的提升比较直观可感。后台打开 20 个应用的情况下，玩 15 分钟的原神后，只有 5 个应用被杀需要重新加载，其中还包括另一款手游。

续航方面我们做了两轮测试，即 Find X5 Pro 在 ColorOS 12 和 ColorOS 13 下分别耗尽电量到 1% 的续航成绩，结果显示 ColorOS 13 比 12 版本的续航有 20 分钟的提升。

总结

限于篇幅，上述水水所介绍到的升级点并非此次 ColorOS 13 的全部，而是其中颇具亮点的部分，流畅自然的交互动画、时尚鲜明的色彩体系、更有条理的 UI 以及很多贴心功能的更新，都让我印象十分深刻。整体体验下来，感觉 ColorOS 13 在给人耳目一新的基础上，流畅度和实用度也提高了几个层次，也更加贴心。

一个系统是否用心去做，用户是能感觉出来的。在深入体验完 ColorOS 13 之后，水水可以负责任的说，这版系统是非常值得升级体验的。

最后，放上官方的 ColorOS 13 公测版升级计划，手上有 OPPO 机型的小伙伴大可关注一下，第一时间将手中 OPPO 设备的系统进行升级，相信一定不会失望。