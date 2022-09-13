荣耀 X40 开启预约：满月星环设计，9 月 15 日发布

IT之家 9 月 13 日消息，荣耀秋季新品发布会将于 9 月 15 日 19:30 召开。届时，荣耀 X40、荣耀笔记本 V 和 X 系列新品、荣耀平板 X8 等将亮相，目前荣耀 X40 已经开启预约。

据荣耀官方称，荣耀 X40 采用十亿色 OLED 曲屏，满月星环设计，彩云追月配色。

据数码博主 @数码闲聊站 此前爆料，荣耀 X40 采用 6.67 英寸 OLED 居中单孔曲面屏，拥有 2400×1080 分辨率与 120Hz 刷新率，支持高频 PWM 护眼调光与 10Bit 色深。搭载骁龙 695 处理器，内置 5100mAh 电池，支持 40W 快充，前置 8MP 摄像头，后置 50MP+2MP 双摄组合。其它方面，荣耀 X40 将拥有 161.6×73.9×7.9mm 机身尺寸，重 172g，搭载 Magic UI 6.1。该博主此前还爆料称，荣耀 X40 将主打高频调光 OLED 柔性曲屏，屏幕峰值亮度为 800 尼特，支持 100% P3 色域，售价方面定位“千元档位”。

IT之家了解到，荣耀 X40 的真机此前也已放出，从官方晒出的真机可以看到，荣耀 X40 采用后置圆环镜头模组，后置双摄，并且两颗摄像头分居星环模组两端，可以看到其相距较远，搭载居中挖孔曲面屏。