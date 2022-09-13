苹果官网出现标价错误，所有 iPhone 售价 777777 美元

IT之家 9 月 13 日消息，今日下午，苹果在多个国家 / 地区的官网出现标价错误，将所有 iPhone、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8 和第二代 AirPods Pro 的价格标为了 777777 美元 / 月（约 538.22 万元人民币）。

该标价错误仅影响商品介绍页，而购买商品页显示正常，主要影响美国、加拿大和英国等地区的网站。IT之家查看发现，标价已恢复正常，苹果中国官网未出现错误。

iPhone 14 / Pro 系列新机已开启预售，最早 9 月 16 日正式发售，价格为：

iPhone 14：

128GB 版售价 5999 元，256GB 售价 6899 元，512GB 售价 8699 元；

iPhone 14 Plus：

128GB 版售价 6999 元，256GB 售价 7899 元，512GB 售价 9699 元。

iPhone 14 Pro：

128GB 售价 7999 元，256GB 售价 8899 元，512GB 售价 10699 元，1TB 售价 12499 元；

iPhone 14 Pro Max ：

128GB 售价 8999 元，256GB 售价 9899 元，512GB 售价 11699 元，1TB 售价 13499 元。