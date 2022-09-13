全球首搭宁德时代麒麟电池，极氪 009 实车曝光：车头“刨丝器”瞩目

IT之家 9 月 13 日消息，近日，极氪 009 的无伪装谍照在网上曝光，新车定位为一款纯电中大型 MPV，基于 SEA 浩瀚架构打造。

外观方面，极氪 009 最引人瞩目的要数前脸官方称之为“光之泉”的设计，配备了大尺寸镀铬封闭式中网，内部辅以竖条纹的样式设计，虽然气场十足，但也有不少网友调侃称之为“刨丝器”。据悉，该中网配有 154 颗 LED 光源，两侧配备了官方称之为“光之痕”的大灯组，内部配备 32 个独立发光灯组，能够实现流光式点亮效果。

车身尺寸方面，新车的长宽高分别为 5209/2024/1856mm，轴距为 3205mm。动力方面，新车将基于 SEA 浩瀚架构打造，据称其 NEDC 续航里程可超过 700km。

值得一提的是，极氪 009 将全球首发宁德时代的麒麟电池，早些时候有消息称，宁德时代麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，首批量产电池将于明年第一季度装载于极氪 009 系列上市。此前，宁德时代称麒麟电池将于 2023 年量产上市。

IT之家了解到，麒麟电池采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高可达 72%，能量密度最高可达 255Wh/kg，可实现整车超过 1000 公里续航。同时，麒麟电池还采用了全球首创的电芯大面冷却技术，可支持 5 分钟快速热启动及 10 分钟快充。宁德时代表示，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比 4680 系统提升 13%。