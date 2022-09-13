摩托罗拉 Moto E22 渲染图曝光，或搭载联发科 Helio G37 芯片

IT之家 9 月 13 日消息， 9 月 9 日，摩托罗拉在海外发布了 Moto Edge 30 Ultra / Fusion / Neo 三款新机。其中 Moto Edge 30 Ultra 为 X30 Pro 改名，Moto Edge 30 Fusion 为 S30 Pro 改名。今日，有消息称摩托罗拉又将带来两款新机，分别为 Moto E22 和 Moto E22i。

据 Pricebaba 引援消息人士 Paras Guglani 报道，摩托罗拉预计于 9 月 16 日发布 Moto E22。同时，该消息人士分享了摩托罗拉 Moto E22 的渲染图，从图片中可以看出，摩托罗拉 Moto E22 拥有白色、天蓝色、深蓝色三款配色，采用水滴屏设计，后置矩形模组，音量键和电源键都位于机身右侧。

爆料信息显示，摩托罗拉 Moto E22 采用 6.5 英寸 90Hz 刷新率 LCD 屏幕，搭载联发科 Helio G37 芯片，后置主摄为 1600 万像素摄像头，并且该机内置 5000mAh 电池。其他方面，该机预计将保留有 3.5mm 耳机接口，支持杜比全景声。

据IT之家此前报道，摩托罗拉 Moto E22i 已经通过多项认证，现身 FCC 和 TDRA 认证网站。其中，FCC 文件列出了两个 IMEI 号码，这意味着该机将支持双 SIM 卡。同时，Moto E22i 包装盒里还有充电器、数据线以及一个耳机，这意味着 Moto E22i 将配备 3.5mm 耳机接口。