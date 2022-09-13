华为 WATCH 3 Pro new 推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.339：超级联动智慧屏 / 蓝牙耳机等，Petal 地图独立导航

IT之家 9 月 13 日消息， 华为 WATCH 3 Pro new 手表推送鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.339 (SP3CO0E339R1P336) 更新，下载包大小为 306 MB。更新日志显示，通过本次更新，超级联动新增支持智慧屏、蓝牙耳机、眼镜及健身器械，更多设备间可轻松实现互联协同，智慧生活更智能、更便捷，推荐进行更新。

下面是更新内容

[新增]

1.超级联动新增支持与智慧屏、蓝牙耳机、眼镜及健身器械进行互联协同，轻轻一拉，即可快速调起智慧屏上的运动健康应用，选择喜爱的健身课程进行锻炼；还可实现与跑步机、走步机、室内单车等健身器械之间的运动协同；更能与蓝牙耳机、眼镜连接，边跑步边听音乐 (具体支持设备及型号请以各产品规格为准)

2.支持 Petal Maps 独立导航应用 (下载方式:“运动健康”应用> 设备 > 应用市场)，无需使用手机，仅通过手表的智慧语音小艺便可设置目的地并进行导航，实时位置可在手表上清晰显示，外出步行、骑行时，导航路径一目了然

3.钱包门禁卡功能新增适配 iOS 手机 (需更新“运动健康”应用至最新版本)

[优化]

1.优化闹钟功能，最多可设置 10 个闹钟，满足更多使用需求

2.加强与华为智慧屏的运动联动功能，连接智慧屏后，在智慧屏开启健身课程时手表可联动显示课程详细信息，还可在手表侧同步控制智慧屏课程进度和音量

3.蓝牙来电时，可在来电提醒界面通过短信快捷回复拒接来电 (需保持与“运动健康”应用连接)

4.优化万花筒表盘的显示效果

更新注意事项:

1.导航类应用为高耗电应用，使用 Petal Maps 手表续航会相对减少，此为正常现象，请放心使用。

2.为了获得更好的使用体验，建议在更新前通过应用市场将“运动健康”应用更新为最新版本。

3.更新过程中请保持网络连接，如果更新失败, 请重新尝试。

4.穿戴设备更新过程可能较长, 请耐心等待设备端进度条完成，系统更新后设备会自动重启。

5.如果在使用过程中遇到任何问题, 请访问“我的华为”应用或拨打华为客服热线 950800 寻求支持。

IT之家获悉，在 7 月份 HarmonyOS 3 及华为全场景新品发布会上，华为 WATCH 3 Pro new 发布，搭载 HarmonyOS 3，支持 eSIM 独立联网通信，还有丰富的应用 App，涵盖生活中常见使用场景；同时支持 ECG 心电分析。此外，华为 WATCH 3 Pro new 还加入血管健康研究，支持筛查动脉硬化风险，提供专业健康建议，实现居家主动血管健康管理。