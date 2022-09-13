每日优鲜 App 清空商品信息与用户余额（更新：回应称服务器故障）

更新：针对用于余额被清空一事，每日优鲜回应称，系统服务器出现故障，目前工作人员正在全力恢复中，稍晚一些即可恢复。

IT之家 9 月 13 日消息，据新浪科技报道，每日优鲜 App 已清空所有商品信息，且用户余额也显示为 0。

每日优鲜正陷入资金链断裂的危机中。7 月 27 日开始，每日优鲜主营前置仓业务已经在全国范围内关停，随后带有次日达标签的商品也在北京、天津、上海等地显示“在当前地址下无货”。7 月 28 日晚，每日优鲜暴雷后 App 已无法下单，用户储值无法退款。

IT之家了解到，针对消费者退费难的情况，北京市消费者协会曾于 8 月 4 日约谈北京每日优鲜电子商务有限公司。会上，市消协曾要求每日优鲜妥善处理消费者投诉、以书面形式反馈情况说明和整改方案。后续每日优鲜回应称已将整改方案反馈给北京市消协。据每日优鲜方面介绍，客户可通过客服热线与 App 两个渠道反馈问题：A、客户可拨打客服热线 10106066 进行反馈问题。B、客户登录“每日优鲜”App 后，点击“我的”并选择“客服与帮助”进行在线登记。

值得一提的是，8 月 23 日，每日优鲜创始人徐正表示，目前公司“正在紧锣密鼓地推进业务重组方案中”。