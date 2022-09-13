小米米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款开启预约：最大功率 2200W，众筹价 799 元

IT之家 9 月 13 日消息，昨日上午 10 点，小米米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款开启线上预约。9 月 14 日上午 10 点，米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款将开启众筹，众筹价 799 元，预计 9 月 22 日起发货。

小米米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款支持 0°-180° 折叠，适用于不同场景。其中，180° 展开摆放有利于整个房间迅速升温，90° 折叠可围住床角、桌角等，0° 折叠可减小占用面积。

米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款最大功率 2200W，采用石墨烯散热，内置 152 片散热片，官方声称十分钟内可提升室内 5℃温度。

米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款内含 1.29m 超长散热体，通过远红外共振升温，减少皮肤干燥感。米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款单侧机身厚度为 6cm，折叠后机身长度为 0.75m，便于收纳。

米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款采用可控硅技术，实现了无级功率调节。同时，该电暖气支持恒定温度，避免温度过高或过低。

米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款配有显示屏，拥有多档温度、多时段定时、多模式可选。同时，该电暖气支持米家控制。

IT之家了解到，米家石墨烯折叠踢脚线电暖气超薄款支持 IPX4 级防水，内有过热保护开关并支持倾倒断电。该电暖气重约 8.1kg，展开后长 1.5m。