【IT之家评测室】石头智能洗地机 A10 Plus 体验：大招“擦卷吸”，里外都干净

9 月 13 日，全新的石头智能洗地机 A10 系列正式发布。早在一年前，石头科技就曾发布过智能双刷洗地机 U10，“两把刷子”带来的高效清洁能力让笔者至今印象深刻。时隔一年，全新的石头智能洗地机 A10 系列发布，在延续了强大清洁能力和清洁范围的特性之外，还加入了双向自清洁功能，以及全链路抗菌与烘干，以及 App 智能连接，让洗地机的体验达到了新的高度。

IT之家拿到了石头智能洗地机 A10 Plus 这款产品，接下来为大家带来评测体验。

一、外观设计

石头智能洗地机 A10 Plus 保持了石头惯有的简约设计风格，整机以黑白两色为主，水箱和污水桶部分，是半透明的墨色，这种设计既能保证肉眼可随时观察到水箱剩余水量和污水桶污水容积，另一方面也保证了美观度。

石头智能洗地机 A10 Plus 的按键均集中在手柄区域，包括开机键、模式键以及自清洁按键等。

而在手柄的下方，也就是水箱的顶部，是一块 LED 显示屏，可以显示电量、清洁模式以及清水桶缺水、污水桶水满等状态。

除了这块显示屏之外，石头智能洗地机 A10 Plus 也加入了语音提醒功能，比如切换清洁模式、充电、烘干时，都会语音提醒，以方便用户第一时间知晓设备的状态。

水箱和污水桶均采用了活动卡扣，取放时非常方便，按住卡扣即可将水桶取出。

这一次，石头智能洗地机 A10 Plus 的清水箱增加到了 900ml，污水箱容积增加到了 770ml，自动模式下，完全可以满足中等户型家庭的一次清洁工作的。

刷头部分，也是石头智能洗地机 A10 Plus 重点升级的地方。

首先，其延续了双滚刷结构，双滚刷工作旋转一周，即可完成“擦卷吸”三个动作。

具体来看，A10 Plus 的两排滚刷，紧密贴合，并且两个滚刷对向旋转，前刷向后擦，后刷向前擦。在工作时，先把垃圾聚拢到滚刷中间，再卷入滚刷上方，最后吸入风道，形成先擦再卷后吸的方式。

此外，石头 A10 Plus 在刷头前侧还加入了一个升降拨杆，可调整挡板的离地距离，防止误吸而导致刷头卡住。

刷头右侧，还加入了一个清洁液盒，容量为 100ml，清洁过程中按照相应适当稀释比例向刷头供水管道中泵入清洁液，最后喷洒在滚刷上。

石头 A10 Plus 刷头采用了可拆卸设计，拆卸、安装也非常容易上手，学习成本很低。

配件方面，其提供了用于自清洁、烘干的充电收纳座、清洁毛刷、电源、额外的一套滚刷、滤网以及抗菌清洁剂。

滚刷

收纳座

清洁毛刷、清洁剂

二、清洁体验

和市面上的单刷洗地机相比，石头智能洗地机 A10 Plus 的双刷清洁力要翻倍，其次，两个滚刷对向旋转，反复擦拭的同时，还会形成“内旋”，自然的将垃圾水渍“聚拢”至两个滚刷的中央位置，然后在中央风道的 17000Pa 大吸力下，吸入全部垃圾。

不仅如此，石头 A10 Plus 在一些细节设计也格外为体验加分，比如双排滚刷采用了“前短后长”的“T”型结构，前刷中心驱动覆盖两边，后刷侧边驱动滚刷覆盖中间，前后刷协同工作。

这种“T”型结构，离墙零贴边更近，可以覆盖整个清洁区域，一些难以清理的墙角、桌缝，对于石头 A10 Plus 而言都不是问题。

石头 A10 Plus 干湿垃圾都可以吸入，包括灰尘、碎屑、毛絮、饭粒、面条、鸡蛋、菜叶等等。

测试部分，我们以厨房为场景，简单模拟了厨房中常见的难以清扫的干湿垃圾，包括汤渍、酸奶、果壳、豆子等。

在我们日常生活中，上述垃圾很常见，却非常难清理，往往很多时候，地面没清理干净，拖把 / 扫把却脏了，石头 A10 Plus 可以解决这些抓狂的瞬间。

▲ 洒落在地面上的豆子

▲ 洒落在地面上的汤渍

▲ 墙角的干果壳

▲ 酸奶（黏稠污渍）

▲ 脚垫上的灰尘、砂砾等垃圾

面对这些不同类型的污渍，石头 A10 Plus 都能轻松的清理干净，且不留任何痕迹。一些顽固的污渍，比如地板上长年累月积累的污垢，这类污渍很难用拖把清理干净，但是对于石头 A10 Plus 而言，来回多拖几次，污垢立马消失不见。

在工作模式上，石头智能洗地机 A10 Plus 提供了 Max、Auto 和吸水模式以及轻拖模式，可以自定义清扫吸力、拖地水量以及滚刷转速。上述测试均在 Auto 模式下完成。

不同模式对应不同的清洁环境，比如 Max 模式则是最大吸力和最大出水量，适合重油污渍区域清洁，吸水模式则是最大吸力和最小出水量，适合卫生间、淋浴间清洁以及木地板等。比如很多用户家里的木质地板是不能沾水的，有时候不小心洒在地上的水渍，就需要赶清理。在石头智能洗地机 A10 Plus 的吸水模式能够做到“即拖即干”，工作时，两个滚刷对向旋转，会把水推向两个滚刷中间吸走，可以做到更好的水回收效果，对地板也更友好。

石头智能洗地机 A10 Plus 单机重量超过了 5KG，但重量都集中在机身下方，当我们握住握把的时候，并不会感到吃力，并且，工作时，因为底部的滚轮进行转动，本身就具备一定的驱动力，所以不用担心使用 A10 Plus 时会很累，给笔者的感受更像是牵着一个扫地机器人。

此外，石头智能洗地机 A10 Plus 底部两个相互垂直的转轴组合成万向轴了，使得刷头的转动非常灵活，可以方便地清洁桌腿、家具转角周围。

简单讲一下续航体验，石头智能洗地机 A10 Plus 采用了 4000mAh 动力锂电，续航时间在 40 分钟左右，在笔者的体验中，并没有遇到电量不足的现象，即便是开启最大功率的 Max 档位，把 80 平左右的房间拖完之后，电量仍有 35% 左右的剩余，当然每个人都有不同的使用方法，笔者这里仅供参考。就体验而言，石头智能洗地机 A10 Plus 是能够满足中、大户型一天的清洁需求的。

三、自清洁、烘干体验

石头智能洗地机 A10 Plus，当设备放入底座上后，点击自清洁按键即可进行自清洁，你也可以在 App 中设置自动自清洁烘干，放入充电底座后便自动开始清洁、烘干。

关于自清洁，石头智能洗地机 A10 Plus 还提供了标准自清洁和强力自清洁两种不同的档位，强力自清洁更适合厨房重油污等场景，在石头智能洗地机 A10 Plus 自清洁过程中，会通过双向旋转方式洗拖布，在拖头内部，还有一个 70° 的金属刮条，用于深入刷毛根部清洁污垢。

自清洁

石头智能洗地机 A10 Plus 会自动判断刷头的脏污程度，来决定自清洁时间，大多在几分钟时间左右，此时工作时会产生一定的噪音，主要是滚刷高速旋转脱水，以及风机吸附水渍、垃圾所产生的噪音，好在时间不算久，笔者的多次体验中，基本都在几十秒时间内。随后便是滚刷工作时的噪音，这个噪音不算大，基本在 60dB 上下，是可以接受的。

自清洁时，风机高速转动噪音

自清洁后，干净的滚刷

自清洁完成后，还可以选择烘干。充电底座上有一拍密集的圆柱形热风出口，工作时，两排滚刷会固定在该区域，然后通过出风口的热风，将滚刷烘干。底座的背面，还有一个专门的散热孔。

滚刷长时间潮湿，非常容易产生细菌滋生、散发异味等问题。因此，烘干滚刷就显得十分重要了。

通过石头 App，可以调节烘干时长，共有静音烘干、快速烘干两档，用户可根据自己的需求选择调节。其中快速烘干在 1 小时之内，但噪音略大，差不多在 55dB 左右；当然你也可以选择更安静的静音烘干，并且选择 1--6 小时不等的烘干时长，噪音更小，比如笔者将这款产品放在厨房使用、烘干，在寂静的夜晚，距离厨房仅一墙之隔的卧室，也没有听到烘干噪音。

笔者选择静音烘干 2 小时后，滚刷已经完全干燥

通过热成像测温仪，能够看到在烘干过程中，温度主要集中在滚刷中部区域，热风最高温度仅为 43.7°C，也无需担心高热导致的安全问题。

四、App、智能交互体验

石头智能洗地机 A10 Plus 顶端提供了一块 LED 显示屏，比如在 Auto 下，这块显示屏会以红蓝的状态条显示地面的脏污程度。再比如当脏水桶满了之后，除了语音提醒之外，LED 显示屏也会闪烁相应的标识。

细心的读者朋友看到这里也许会发现，这一次石头智能洗地机 A10 Plus 并没有配备独立的支架，并且石头智能洗地机 A10 Plus 还能够实现独立站立。

是的，这一次石头智能洗地机 A10 Plus 的在刷头与机身的连接转轴处进行了升级，加入了一个类似卡扣的设计，在工作过程中，只要把机身直立，A10 Plus 即可牢牢的站立在地面上，与此同时设备也会停止工作，这个不起眼的升级设计，让这款洗地机能够更加自如的随时随地的使用、存放。

这一次，石头智能洗地机 A10 Plus 还加入了石头 App 智能交互，绑定设备之后，你可以随时查看设备的状态，远程操控，查看清洁记录，也可以对石头智能洗地机 A10 Plus 进行一些更深入的自定义设置。

和石头扫地机一样，石头智能洗地机 A10 Plus 在石头 App 的主界面上，提供了四个清洁模式，并且有相应的文字说明，不同的工作状态，还有相应的图案演示。

在设置中，你还可以选择智能定时烘干、勿扰模式、设置语音及音量，以及查看耗材可用剩余时间等等功能。

写在最后：

相较于石头科技一年前发布的智能双刷洗地机 U10，石头智能洗地机 A10 Plus 在体验上迎来了全方位的升级，取长补短，带来了更加人性化的体验。比如“独立站立”功能，操持灵活，直立停放，可以随时固定在任意角落，操作更便捷省心；再比如更大的水箱、污水箱，升级的烘干功能、清洁液以及 App 互联等等，多重人性化设计，让这款产品变得尤为好用。

而相较于市面上的竞品，石头智能洗地机 A10 Plus 还具备双向自清洁、热风匀烘、全链路抗菌保护等一系列的核心优势，它的高效清洁能力绝对会让每个用过的人都赞不绝口。

总而言之，如果你需要一款买的放心，用的省心的洗地机产品，那么石头智能洗地机 A10 Plus 就是一个非常不错的选择。