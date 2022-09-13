联想 ThinkStation P360 Ultra 小型工作站上市：搭载 i9-12900T + RTX A5000

IT之家 9 月 13 日消息，联想最新的 ThinkStation P360 Ultra 小型工作站现已上市， i9-12900T + RTX A5000 + 32G + 512G + 1T 配置售价 33599 元。

IT之家了解到，ThinkStation P360 Ultra 小型工作站在不到 4L 的机箱内，搭载了英特尔 12 代酷睿处理器，最高支持英伟达 RTX A5500 移动专业显卡。虽然外形更为小巧，只有传统小型台式工作站一半，性能却比上一代小型台式工作站提高 50% 以上。

官方称，ThinkStation P360 Ultra 从一开始就为支持高端专业组件而设计。联想与英伟达密切合作，开发了一套独特的解决方案，既能安置 GPU，又能满足 RTX A5500 移动显卡的散热需要。此外，联想还与英特尔合作，首次采用双面主板和增强气流，搭载第 12 代酷睿处理器，最多可提供 16 个内核和最高达 125 瓦的功率。

新产品支持高达 128GB 的 DDR5 内存以及 8TB 的 M.2 存储，配备了两条用于扩展的 PCIe Gen 4 插槽，最多可支持七台显示器。此外，ThinkStation P360 Ultra 是业界唯一配备双板载以太网接口和雷电 4 接口的台式工作站。