一战写实射击游戏《伊松佐河》上线 PC / 主机平台

IT之家 9 月 13 日消息，一战题材第一人称射击游戏《伊松佐河》现已上线 PC、PlayStation 4 & 5、Xbox One 和 Xbox Series X / S。

据官方介绍，这款真实的一战第一人称射击游戏中，你的战术技能将会在激烈的阿尔卑斯山山区战斗中得到检验。在风景如画的山峰、高地不平的峡谷和意大利北部悠闲的城镇之间展开战斗。意大利前线的大战在此被鲜活重现，并被提升到难以一预料的高度！

・山地战斗: 强袭山地工事，穿过饱受摧残的城镇，强渡河流 – 这些只不过是在穿越众多敌人据点期间，你将遇到的一小部分挑战

・战术多人第一人称射击: 仔细选择自己的角色和配备，在这场高海拔的战斗中生存下来 – 是扮演狙击手，抢在敌方工程兵切断铁丝网前将他们干掉；或是使用枪榴弹，端掉敌方的机枪... 各种各样的体验等你来尝试

・模拟一战的游戏方式: 基于史实的进攻游戏模式根据真实的战斗而设计，以阿尔卑斯山战斗所面临的独特挑战为重点。你将使用 30 余种一战武器、毒气和密集炮击来进行战斗

・为了胜利，去建造吧: 放置你自己的铁丝网、沙袋、战壕观察镜等内容吧！无论你是在掘壕据守还是在展开攻势，塑造战场 – 让战场为你提供优势 – 将会是你取得胜利的关键

・战争面貌: 从历史上适用各个兵种的制服、配件和头盔中精心选择，打造出专属于你的各个兵种。点睛之笔更有各种时期的著名样式胡须可供选择！

・真切的一战氛围: 从地图、武器到音乐与制服，一切精准还原史实 – 为了意大利王国或者奥匈帝国而战吧

IT之家了解到，这款游戏的 PC 版推荐配备为 6 代 i7 + GTX 1070 显卡，支持简体中文。

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