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Unity 将于 10 月 13 日调整专业版、企业版及工业套件订阅价格：约 15675 元 / 年起，个人版仍免费

2022/9/13 21:43:05 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 9 月 13 日消息，据 Unity 官方发布，Unity 致力于开发者提供好用易用的编辑器、开发新功能、推出新服务。近三年来，Unity 的研发投入增加了 172%，其中 Unity 编辑器是研发投入的重点。为了后续更好地打磨产品和服务，Unity 将迎来近三年首次价格上调。

Unity 表示，会保证 Unity 爱好者、学生和独立开发者等群体的使用体验，Unity Personal 个人版仍将免费开放，Unity Plus 加强版定价不变

从 10 月 13 日 21 点开始，Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件订阅方案的价格调整如下：

Unity Pro 专业版年度订阅的价格调整为 15675.36 人民币 / 年，月度订阅的价格调整为 1306.28 人民币 / 月。Unity Enterprise 企业版年度订阅的价格调整为 23052.00 人民币 / 年。Unity Industrial Collection 工业套件年度订阅的价格调整为 23278.00 人民币 / 年。

* 以上价格均为含税价格

IT之家了解到，本次 Unity 价格调整后，会为用户提供更多新的服务，如在 Unity 2022.2 版本中新增 Unity Mars、Havok Physics for Unity 功能，企业版用户将应要求获得只读源代码的访问权限，等等。

常见问题解答（FAQ）

价格调整后，订阅方案中的新添功能。

以下变化将从 2022 年 10 月 13 日 21 点开始生效。

  • UnityPro 专业版：新老订阅方案将在今年秋天的 Unity 2022.2 中增加 Unity Mars、Havok Physics for Unity 功能。

  • UnityEnterprise 企业版：新老订阅方案将延长长期支持（LTS）服务一年（从 2021 LTS 版本开始，共三年）。新用户和从 Unity Pro 专业版升级到 Unity Enterprise 企业版的用户，将应要求获得对只读源代码的访问权限。

合同在 2022 年 10 月 13 日之后到期的现有 Unity Enterprise 企业版用户将在续订时应要求获得只读源代码的访问权限。

此外，UnityEnterprise 企业版订阅方案还将提供以下新支持服务：

  • 购买 1-19 个席位的帐户将包含 Starter Success 技术支持套餐，Unity 的工程师们会帮助您解决各类技术难题。

  • 购买 20 个席位以上的帐户将被指派一名 Partner Relations Manager 合作伙伴经理，为您的项目保驾护航、提供战略性建议。

  • 购买 100 个及以上席位的用户将免费享有“Bug 处理（Bug Handling）”和“长期支持（LTS）版本向后移植（backporting）”服务。

本方案同样也将在今年秋季的 Unity 2022.2 里添加 Unity Mars、HavokPhysics for Unity 功能。

  • UnityIndustrial Collection 工业套件：新老方案将包含 Starter Success 入门级技术支持套餐，由 Unity 工程师们帮助您解决各类技术难题。合同在 2022 年 10 月 13 日之后到期的现有 Unity IndustrialCollection 工业套件用户将在续订时获得 Starter Success 服务。

本方案同样也将在今年秋季的 Unity 2022.2 里添加 UnityMars、Havok Physics for Unity 功能。

新价格会影响到哪些人？

本次价格调整将影响 Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件以及包含以上订阅方案的合集，外加 Starter Success、BuildLicense、ProBuild Server 与 Enterprise Build Server。

UnityPersonal 个人版的免费订阅方案会有变化吗？

个人版仍将对所有资金总和（年收入、启动资金、或年收入与启动资金之总和）不超过 10 万美元的创作者们免费开放。我们保证学生、爱好者和独立开发者等处于游戏开发事业初期的人仍能使用引擎。

新价格何时生效？

从北京时间 2022 年 10 月 13 日 21 点开始，Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件的新用户须以新价格进行订阅。

而对于 Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件的现有用户，新价格将在 10 月 13 日以后的下一次订阅更新之际生效。建议大家在 10 月 13 日之前登录账号或联系客服，将服务切换为价格更优惠的年度订阅。

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关键词：Unity

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