Unity 将于 10 月 13 日调整专业版、企业版及工业套件订阅价格：约 15675 元 / 年起，个人版仍免费

IT之家 9 月 13 日消息，据 Unity 官方发布，Unity 致力于开发者提供好用易用的编辑器、开发新功能、推出新服务。近三年来，Unity 的研发投入增加了 172%，其中 Unity 编辑器是研发投入的重点。为了后续更好地打磨产品和服务，Unity 将迎来近三年首次价格上调。

Unity 表示，会保证 Unity 爱好者、学生和独立开发者等群体的使用体验，Unity Personal 个人版仍将免费开放，Unity Plus 加强版定价不变。

从 10 月 13 日 21 点开始，Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件订阅方案的价格调整如下：

Unity Pro 专业版年度订阅的价格调整为 15675.36 人民币 / 年，月度订阅的价格调整为 1306.28 人民币 / 月。Unity Enterprise 企业版年度订阅的价格调整为 23052.00 人民币 / 年。Unity Industrial Collection 工业套件年度订阅的价格调整为 23278.00 人民币 / 年。

* 以上价格均为含税价格

IT之家了解到，本次 Unity 价格调整后，会为用户提供更多新的服务，如在 Unity 2022.2 版本中新增 Unity Mars、Havok Physics for Unity 功能，企业版用户将应要求获得只读源代码的访问权限，等等。

常见问题解答（FAQ）

价格调整后，订阅方案中的新添功能。

以下变化将从 2022 年 10 月 13 日 21 点开始生效。

UnityPro 专业版：新老订阅方案将在今年秋天的 Unity 2022.2 中增加 Unity Mars、Havok Physics for Unity 功能。

UnityEnterprise 企业版：新老订阅方案将延长长期支持（LTS）服务一年（从 2021 LTS 版本开始，共三年）。新用户和从 Unity Pro 专业版升级到 Unity Enterprise 企业版的用户，将应要求获得对只读源代码的访问权限。

合同在 2022 年 10 月 13 日之后到期的现有 Unity Enterprise 企业版用户将在续订时应要求获得只读源代码的访问权限。

此外，UnityEnterprise 企业版订阅方案还将提供以下新支持服务：

购买 1-19 个席位的帐户将包含 Starter Success 技术支持套餐，Unity 的工程师们会帮助您解决各类技术难题。

购买 20 个席位以上的帐户将被指派一名 Partner Relations Manager 合作伙伴经理，为您的项目保驾护航、提供战略性建议。

购买 100 个及以上席位的用户将免费享有“Bug 处理（Bug Handling）”和“长期支持（LTS）版本向后移植（backporting）”服务。

本方案同样也将在今年秋季的 Unity 2022.2 里添加 Unity Mars、HavokPhysics for Unity 功能。

UnityIndustrial Collection 工业套件：新老方案将包含 Starter Success 入门级技术支持套餐，由 Unity 工程师们帮助您解决各类技术难题。合同在 2022 年 10 月 13 日之后到期的现有 Unity IndustrialCollection 工业套件用户将在续订时获得 Starter Success 服务。

本方案同样也将在今年秋季的 Unity 2022.2 里添加 UnityMars、Havok Physics for Unity 功能。

新价格会影响到哪些人？

本次价格调整将影响 Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件以及包含以上订阅方案的合集，外加 Starter Success、BuildLicense、ProBuild Server 与 Enterprise Build Server。

UnityPersonal 个人版的免费订阅方案会有变化吗？

个人版仍将对所有资金总和（年收入、启动资金、或年收入与启动资金之总和）不超过 10 万美元的创作者们免费开放。我们保证学生、爱好者和独立开发者等处于游戏开发事业初期的人仍能使用引擎。

新价格何时生效？

从北京时间 2022 年 10 月 13 日 21 点开始，Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件的新用户须以新价格进行订阅。

而对于 Unity Pro 专业版、Unity Enterprise 企业版和 Unity Industrial Collection 工业套件的现有用户，新价格将在 10 月 13 日以后的下一次订阅更新之际生效。建议大家在 10 月 13 日之前登录账号或联系客服，将服务切换为价格更优惠的年度订阅。