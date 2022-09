IT之家 9 月 13 日消息,据 The Verge 消息,Sonos 今天发布 Sub Mini 低音炮,售价为 429 美元(约 2968.68 元人民币),10 月 6 日发售。

IT之家了解到,这款低音炮体型小巧,Sub Mini 重 14 磅(约 6356 克),高 12 英寸(约 304.8 毫米),直径为 9.1 英寸(约 231.14 毫米)。

根据 Sonos 的说法,Sub Mini 搭载 6 英寸低音扬声器,可产生“令人惊讶的深沉、动态的低音,同时最大限度地减少失真,让您更沉浸在每个场景中。

Sonos 表示 Sub Mini 适合用于中小型房间,而常规的 Sub 适合更大的空间。Sub Mini 可与 Beam 或 Ray 系列音箱配对使用。如果您购买它是为了听音乐,Sub Mini 可以搭配单声道或立体声 Sonos One 扬声器使用。