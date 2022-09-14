只待审判，推特股东批准马斯克 440 亿美元收购交易

北京时间 9 月 14 日消息，推特公司股东周二批准了亿万富翁埃隆・马斯克 (Elon Musk) 提出的 440 亿美元收购提议。现在，这桩交易能否完成将由下个月的审判决定。

周二公布的初步投票结果显示，大多数推特股东投票赞成接受马斯克每股 54.2 美元的收购要约。马斯克在今年 4 月向推特发出了收购要约，但是此后一直试图撤销交易。推特董事会以及两家知名咨询公司曾鼓励投资者批准该交易。投票结束后，该公司股价几乎没有变化，收于 41.74 美元，远低于马斯克的提议报价。

推特称，98.6% 的股东投票支持该交易。据两名知情人士透露，推特最大股东马斯克根本没有投票。当马斯克同意收购推特时，他拥有该公司超过 7300 万股股票，持股比例接近 10%。

虽然这笔交易的完成需要获得投资者的批准，但它最终能否完成还远不是板上钉钉的事。马斯克今年 7 月表示，他将取消该协议，理由是推特在该公司的用户基础规模、机器人和垃圾邮件账户的数量方面误导了他。推特否认了这些指控，并在特拉华州的一家法院起诉马斯克，强制要求他完成收购。马斯克随后反诉了推特。

这几周来，马斯克和推特的律师一直在为证人、证据甚至开庭日期争论不休。这场审判将于 10 月 17 日在特拉华州衡平法院进行。从推特的角度来看，股东投票批准交易是马斯克推进交易所需要的一切。马斯克不同意这种说法，并要求该公司披露更多信息。马斯克最近试图通过引用一名举报人的爆料来支持自己的观点。推特前安全主管皮特・扎特科 (Peiter Zatko) 声称，该公司违反了多项监管要求，安全措施松懈，并就其服务上的机器人数量提供了误导性信息。